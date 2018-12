La tournée “Al Centro – Arene Indoor Tour” di Claudio Baglioni, annunciato in occasione dei 50 anni di carriera artistica del celebre cantante italiano, fa tappa a Bologna, più precisamente a Casalecchio del Reno, con un doppio appuntamento. Il primo concerto si è infatti tenuto ieri, 13 novembre, all’Unipol Arena, il secondo è previsto per questa sera, 14 novembre, sempre nella stessa sede. Entrambe le date hanno fatto registrare un riscontro decisamente positivo da parte del pubblico, tanto che la vendita dei biglietti è quasi sold out.

La scaletta del concerto all’Unipol Arena

L’appuntamento di ieri, 13 novembre, ha dato un assaggio di quello che sarà il concerto live di questa sera. L’appuntamento è alle ore 21:00 e si prevedono tre ore di grande spettacolo, con scenografie mozzafiato e un palco disposto a 360°. La scaletta includerà sicuramente le canzoni più famose del suo repertorio, che nel corso di 50 anni di musica hanno conquistato generazioni di italiani. Questa è la probabile scaletta del concerto di questa sera:

Al centro Questo piccolo grande amore Porta Portese Quanto ti voglio Con tutto l’amore che posso Amore bello W l’Inghilterra Io me ne andrei E tu… Poster Sabato pomeriggio Quante volte Solo Un po’ di più E tu come stai? I vecchi Ragazze dell’Est Via Strada facendo Avrai Uomini persi Un nuovo giorno o un giorno nuovo Notte di note, note di notte E adesso la pubblicità La vita è adesso Mille giorni di te e di me Acqua dalla luna Noi no Io sono qui Le vie dei colori Cuore di aliante Sono io Tutti qui Con voi Al centro (bis)

Come raggiungere l’Unipol Arena: il servizio navetta

Per il concerto bolognese di Baglioni, lo staff del teatro ha messo a disposizione dei fan la linea speciale Tper 675, un collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena. Le navette partiranno dalla fermata 1 su via Pietramellara, in prossimità della Stazione Centrale, ogni venti minuti, a partire dalle 18:00 e fino alle ore 20:00. Il servizio è garantito anche al termine del concerto: il bus 675 partirà da via Gino Cervi, proprio di fronte all’ingresso 10 dell’Unipol Arena, ed effettuerà le seguenti fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola e Stazione Centrale. Per usufruire del servizio si deve acquistare il biglietto “speciale-spettacoli” presso i punti Tper della Stazione Centrale e nelle Autostazioni di via Marconi a Bologna o di Imola, al costo di 5 euro (andata e ritorno). Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito dell’Unipol Arena.

I prossimi concerti di Baglioni

Il tour di Baglioni proseguirà nei prossimi giorni e mesi con tanti appuntamenti in giro per lo stivale. Ecco tutte le date restanti: