Cesare Cremonini in concerto a Padova, le info e la scaletta

Prosegue il “Cremonini Live” tour 2018 nei palazzetti di tutta Italia: oggi, mercoledì 14 novembre, l’appuntamento è alla Kioene Arena di Padova. Dopo il successo estivo dei concerti negli stadi, Cesare Cremonini arriva nei palasport per presentare al pubblico il suo ultimo album “Possibili scenari”. La tournée, dopo le date zero a Mantova, è iniziata ufficialmente lo scorso 6 novembre dal Pala Alpitour di Torino e continuerà fino a dicembre facendo tappa a Firenze, Rimini, Ancona, Bologna e poi ancora Bari, Eboli, Acireale e Roma.

Tutte le info sul concerto di Padova

Cesare Cremonini si esibirà nella serata del 14 novembre alla Kioene Arena (ex Palafabris) di Padova. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21 ed è già stato registrato il sold out, motivo per cui non è più possibile acquistare ulteriori biglietti. La Kioene Arena si trova in via San Marco 25, vicino al casello autostradale di Padova Est. La location è facilmente raggiungibile in auto imboccando la tangenziale in direzione Castelfranco – uscita 18, o con i mezzi pubblici (linea 10 – direzione Ponte di Brenta, fermata Palasport).

La scaletta del concerto

La scaletta del concerto di Padova non è ancora stata resa nota ufficialmente, ma è possibile prevedere le canzoni che Cesare Cremonini porterà in scena il 14 novembre tenendo a mente i brani presentati nel corso dei precedenti live. I pezzi contenuti nell’ultimo album “Possibili scenari” avranno sicuramente il loro posto di rilevanza, ma non mancheranno di certo i più grandi successi del cantautore bolognese e, per i fan più nostalgici, qualche hit ripescata dal suo passato all’interno dei Lunapop. Un viaggio nelle canzoni che hanno fatto la storia del pop italiano negli ultimi vent’anni. Durante il live, Cremonini riserverà al pubblico un nuovo momento piano e voce per arricchire la sua performance. “Possibili scenari” è stato pubblicato il 24 novembre 2017, anticipato dal singolo “Poetica”, mentre nel corso del 2018 sono stati estratti “Nessuno vuole essere Robin”, “Kashmir-Kashmir” e la title track. Di seguito la possibile scaletta del concerto:

Cercando Camilla Possibili scenari Kashmir-Kashmir Padremadre Il comico (Sai che risate) La nuova stella di Broadway Latin Lover Lost in the weekend Un uomo nuovo Buon viaggio (Share the love) Momento silenzioso Una come te Vieni a vedere perché Le sei e ventisei Mondo Logico #1 GreyGoose Dev’essere così Al tuo matrimonio Il pagliaccio 50 Special (Lunapop) Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Un giorno migliore (Lunapop)

Cosa non sarà possibile portare alla Kioene Arena

Dopo la presentazione del biglietto, per avere accesso all’evento sarà necessario passare i controlli di sicurezza. Per garantire il rispetto delle norme, di seguito gli oggetti che non sarà possibile introdurre all’interno della Kioene Arena: