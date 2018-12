Backstreet Boys: biglietti in vendita per il live di Milano

Ore 10, mercoledì 14 novembre. La data sarà già stata cerchiata in rosso sul calendario dei fan italiani dei Backstreet Boys, visto che era quella del via delle prevendite per il concerto del prossimo 15 maggio al Mediolanum Forum di Milano, unica data italiana del nuovo tour mondiale della band. Fino alle 10 di venerdì 16 novembre la prevendita sarà riservata agli iscritti a My LiveNation (basta registrarsi sul sito della piattaforma). In seguito sarà aperta la general sale sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. I prezzi sono i seguenti:

Anello C numerato: 46 euro

Anello B numerato: 57,50 euro

Seconda Platea numerata: 74,75 euro

Primo Settore Anello A numerato: 92 euro

Tribuna Gold numerata: 92 euro

Prima Platea numerata: non disponibile

I “Vip Packages”

Sono in vendita anche le due speciali offerte “Vip Package”.

Il pacchetto Vip 1 Dna Circle (prezzo 750,03 euro) include:

Un biglietto (P1) per accedere al DNA Circle (Sezione VIP)

Meet & Greet con i Backstreet Boys

Opportunità di fare una foto con i Backstreet Boys

Accesso esclusivo al dietro le quinte del tour con la crew della produzione prima dello show



Accesso alla DNA Green Room prima dello show



Hors d'oeuvres



Brindisi con Champagne e con uno speciale drink a tema Backstreet



Un Poster



Gadget del merchandise



Un pass VIP laminato Meet & Greet



Il pacchetto VIP 2 DNA Side 1 / Side 2 (prezzo 475,03 euro) include:



Un biglietto per accedere al DNA SIDE (VIP Section Laterale)



Accesso esclusivo al dietro le quinte del tour con la crew della produzione prima dello show*



Accesso alla DNA Green Room prima dello show



Hors d'oeuvres



Brindisi con Champagne e con uno speciale drink a tema Backstreet



Un Poster



Gadget del merchandise



Un pass VIP laminato

Il “DNA World Tour”

Quella di Milano sarà la terza data del “DNA World Tour”, che prenderà il via l’11 maggio da Lisbona. Giusto un paio di settimane per riprendersi dopo la lunghissima residency a Las Vegas per il “Backstreet Boys: Larger Than Life”, che va ormai avanti dal 2017, e via con la nuova avventura che, nei successivi sei mesi, porterà Nick Carter e compagni, freschi di nuovo singolo, in giro per il mondo partendo dal Vecchio Continente. Dopo tre mesi in giro per l’Europa, la band varcherà l’oceano in direzione opposta per un tour estivo tra Canada e Stati Uniti. Queste le date europee al momento annunciate: