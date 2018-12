Il successo è trasversale ed evidente. Eppure, nonostante i 16 dischi di platino, il milione e mezzo (e più) di ascoltatori al mese su Spotify e l’oltre un milione di iscritti al suo canale YouTube, Baby K non aveva mai fatto un concerto tutto suo. Lacuna che la cantante è pronta a colmare presto, avendo appena annunciato due date dal vivo: il 28 marzo al Fabrique di Milano e il 29 marzo al Largo Venue di Roma.

I nuovi concerti e l’instore tour di Baby K

I due show sono quindi i primi concerti che Baby K affronterà come cantante protagonista. Entrambi gli eventi sono prodotti da Friends & Partners e i biglietti saranno disponibili dalle 11 di venerdì 16 novembre su TicketOne.

I due concerti veri e propri saranno però anticipati da un lungo instore tour, nel corso del quale Baby K firmerà le copie del suo prossimo album, “Icona”, in uscita il 16 novembre, e si farà fotografare in compagnia dei suoi fan. Le date dell’instore tour:

16 novembre Roma, Discoteca laziale (ore 16.30)

17 novembre Formia (LT), C.C. Itaca (ore 17)

19 novembre Varese, Varese Dischi (ore 15)

19 novembre Milano, Mondadori Megastore di Piazza Duomo (ore 18)

20 novembre Eboli (SA), C.C. Le Bolle (ore 18.30)

21 novembre Marcianise (CE), C.C. Campania (ore 17.30)

22 novembre Torino, C.C. 8Gallery (ore 18)

23 novembre Torri di Quartesolo (VI), C.C. Le Piramici (ore 18.30)

24 novembre Rovereto (TN), C.C. Millennium Center (ore 17)

25 novembre Bergamo, C.C. Oriocenter (ore 17)

29 novembre Piove di Sacco (PD), C.C. Piazzagrande (ore 17.30)

1 dicembre Bologna, C.C. Borgo (ore 17)

2 dicembre Ravenna, C.C. Esì (ore 17)

7 dicembre Ascoli Piceno, C.C. Città delle Stelle (ore 16.30)

8 dicembre Senigallia (AN), C.C. Ipersimply (ore 17)

Icona: il nuovo album di Baby K

L’instore tour, dicevamo, seguirà la pubblicazione di “Icona”, il prossimo album di Baby K in uscita il 16 novembre, che arriva tre anni dopo il precedente “Kiss Kiss Bang Bang”, il disco da cui fu estratto il singolo multiplatino (9 in tutto) “Roma – Bangkok”, cantato in duetto con Giusy Ferreri. Nel nuovo album troviamo anche “Da zero a cento”, uno dei tormentoni dell’estate 2018, già doppio platino e che può vantare oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. E anche “Voglio ballare con te”, il brano (già conosciuto) cantato con Andrés Dvicio. Altre tre, tra l’altro, le collaborazioni all’interno del disco: con J-Ax sulle note di “Certe cose” e con Vegas Jones e Gemitaiz in “Vibe”. Attualmente è in rotazione radiofonica “Come no”, seconda traccia della tracklist, disponibile dal 26 ottobre ed entrata immediatamente al vertice delle classifiche dei brani più trasmessi dalle radio. La tracklist di “Icona”: