Le canzoni più famose dai film Marvel

Non solo supereroi ed effetti speciali. I film marchiati Marvel spesso hanno saputo sorprendere con alcune scelte a livello di colonna sonora: brani inseriti in contesti nei quali mai avremmo pensato di trovarli e che ce li hanno restituiti sotto una nuova luce. Ecco le dieci canzoni più famose contenute nelle pellicole basate sui fumetti del grande Stan Lee:

Led Zeppelin – Immigrant Song (Thor: Ragnarok) AC/DC – Shoot To Thrill (Iron Man 2) BJ Thomas – Raindrops Keep Fallin’ On My Head (Spider Man 2) Bob Dylan – The Times They Are A-Changin’ (Watchmen) Kendrick Lamar – All The Stars (Black Panther) Foo Fighters – Walk (Thor) Pink Floyd – Interstellar Overdrive (Doctor Strange) Jackson 5 – I Want You Back (Guardiani Della Galassia) Queen – Another One Bites The Dust (Iron Man 2) Juice Newton – Angel Of The Morning (Deadpool)

Led Zeppelin – Immigrant Song (Thor: Ragnarok)

Il capolavoro dei Led Zeppelin è sempre stata una canzone che ben si è prestata a figurare nei film dei generi più disparati. Nella versione originale, accompagna il duello finale all’interno di “Thor: Ragnarok” del 2017 e la scelta è talmente azzeccata da riportare il singolo in classifica dopo oltre 47 anni.

AC/DC – Shoot To Thrill (Iron Man 2)

Per “Iron Man 2”, uscito nel 2010, il regista John Favreau ha raccolto a piene mani tra i successi degli AC/DC. Nella soundtrack del film figurano anche altre hit come “Back In Black”, “Thunderstruck” e “Highway To Hell”, ma l’inizio del film sulle note di “Shoot To Thrill” è assolutamente da paura.

BJ Thomas – Raindrops Keep Fallin’ On My Head (Spider Man 2)

Una scelta felice quello della spensierata hit di BJ Thomas ad accompagnare un Peter Parker ritornato “normale” nel secondo appuntamento della serie degli “Spider Man”. Un inno alla spensieratezza, gloriosamente anacronistico, e scelto non a caso: come i due fuorilegge nel film del 1969 “Butch Cassidy”, con il quale la traccia diventò famosa, anche Peter dovrà fare i conti con una realtà non proprio allegrissima.

Bob Dylan – The Times They Are A-Changin’ (Watchmen)

Per la particolarissima intro di “Watchmen”, Zack Snyder punta su uno dei classici del repertorio di Bob Dylan, che perfetta assonanza a livello tematico: in un film che parla di un futuro alternativo in cui Richard Nixon è per la quarta volta presidente degli Stati Uniti, è evidente che “i tempi stanno cambiando”, come recitava il Premio Nobel nella sua canzone del 1964.

Kendrick Lamar – All The Stars (Black Panther)

Per “Black Panther”, Ryan Coogler affida a Kendrick Lamar la stesura dell’intera colonna sonora originale, uscita poi anche come album nel febbraio scorso. “All The Stars” è il primo singolo pubblicato dal re dell’hip-hop e vede la collaborazione con SZA.

Foo Fighters – Walk (Thor)

Uno dei successi più recenti dei Foo Fighters è stato scelto, nel 2011, per fare da tema portante i “Thor” di Kenneth Branagh. Il brano, oltre ad essere colonna portante dei titoli di coda, è inserito nella scena in cui Thor si intrattiene in una conversazione con il Dr. Selvig in un bar.

Pink Floyd – Interstellar Overdrive (Doctor Strange)

Non è certo il più indimenticabile dei film Marvel “Doctor Strange”. Ma i fan dei Pikn Floyd sono saltati sulla poltrona ascoltando le note di “Interstellar Overdrive” in una delle scene iniziali del film.

Jackson 5 – I Want You Back (Guardiani Della Galassia)

Il celeberrimo brano dei Jackson 5 accompagna in modo simpatico i mid-credits di “Guardiani della Galassia”, accompagnando il balletto di Baby Groot. Esilarante.

Queen – Another One Bites The Dust (Iron Man 2)

È vero, il film è segnato dalle musiche degli AC/DC. Ma a sorpresa è il mitico successo dei Queen, a inaugurare il duello tra Tony Stark e James Rhodes e a dare la giusta carica energetica ed ironica per rendere memorabile lo scontro tra i due vecchi amici.

Juice Newton – Angel Of The Morning (Deadpool)

Spettacolare la scena iniziale di “Deadpool”, che si apre con la sequenza al ralenti dell’incidente in autostrada accompagnata dal classicone interpretato da Juice Newton.