Michael Bublé, due concerti a Milano a settembre 2019

Il cantante Michael Bublé ha in programma una serie di concerti nel corso del suo tour mondiale che partiràa febbraio da Tampa – Florida - e lo vedrà ritornare in Italia il prossimo anno per due appuntamenti live a Milano. Lo scorso agosto, Bublé è tornato sul palco dopo una lunga assenza per alcuni concerti a Dublino, Londra e Sidney dove ha cantato per oltre 150.000 fan. Ha già completato cinque tour mondiali esauriti, vinto quattro Grammy Award e venduto oltre 60 milioni di dischi nel corso della sua straordinaria carriera.



“Questo è un uomo che tiene il pubblico nel palmo della sua mano. Le sue incredibili doti vocali hanno strabiliato. ” SYDNEY MORNING HERALD



“Bublé si è messo all’opera per legare le sue tonsille d’oro ad alcune delle canzoni più iconiche della storia pop.” DAILY TELEGRAPH



23 e 24 settembre 2019

MEDIOLANUMFORUM – Assago MILANO

BIGLIETTI IN VENDITA DA: MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE ORE 9:00 PRE-SALE FAN CLUB



MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE ORE 9:00 PRE - SALE ONLINE (*) IN ESCLUSIVA PER GLI ASCOLTATORI DI RADIO101 registrati su R101.it per ricevere il codice che renderà possibile l’acquisto su www.ticketone.it



SABATO 24 NOVEMBRE ORE 9:00 BIGLIETTI IN VENDITA ON LINE SU www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com



(*) Radio R101 sarà radio ufficiale dei 2 eventi e offrirà un’opportunità unica a tutti i suoi fedelissimi ascoltatori che dalle ore 9.00 di mercoledi’ 21novembre fino alle 23.59 di venerdi’ 23 novembre potranno acquistare in anteprima esclusiva i biglietti di “An evening with Michael Bublé". Basterà registrarsi su radio R101.it per ricevere il codice che renderà possibile la finalizzazione dell’acquisto su www.ticketone.it