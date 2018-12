Parte oggi, 9 novembre 2018, dal Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) il “Paradise Lost Club Tour” di Gemitaiz. La tappa torinese darà il via alla tournée che porterà il rapper ad esibirsi nei più importanti club d’Italia fino a dicembre 2018. Gemitaiz presenterà al pubblico le canzoni del suo nuovo album “Davide”, uscito lo scorso 20 aprile per Tanta Roba / Universal Music. Nei concerti non potranno mancare anche i successi dei precedenti dischi e i brani che più hanno segnato la sua carriera.

Tutte le info sul concerto di Venaria Reale

Il “Paradise Lose Club Tour” di Gemitaiz partirà proprio il 9 novembre 2018 col concerto al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino). La data è già sold out, per cui non è più possibile acquistare i biglietti per questo live. L’apertura delle porte al pubblico è prevista per le ore 19, mentre il concerto inizierà alle ore 21:30. Il Teatro della Concordia si trova in Corso Puccini a Venaria Reale (TO), poco distante dall’uscita Venaria della tangenziale. È possibile raggiungere la venue con i mezzi pubblici: linea VE1 fermata Paganini o linea 72 fermata Machiavelli (cinque minuti a piedi).

La scaletta del concerto

Non essendoci stata alcuna comunicazione ufficiale, non è possibile sapere con esattezza quale sarà la scaletta seguita da Gemitaiz durante i concerti del “Paradise Lost Club Tour”, anche se lui stesso ha assicurato che ci sarà una massiccia presenza dei pezzi di “Davide”, il suo nuovo album. La tournée nei live club inizierà proprio con la data torinese, quindi non ci può essere un confronto con le canzoni eseguite durante le precedenti tappe. Guardando i brani portati in scena durante il tour estivo si può ipotizzare che certe canzoni non potranno proprio mancare: sicuramente Gemitaiz canterà nuovi pezzi come “Davide”, singolo di punta del nuovo omonimo disco, “Oro e argento”, “Keanu Reeves”, “Chiamate perse”, “Pezzo trap”, “Fuori” e “Tanta Roba Anthem” (tutti estratti dall’ultimo album). Tra gli “irrinunciabili” ci sono anche “Bene”, “Non se ne parla”, “Nonostante tutto” e il nuovo singolo “Rollin’”

Le prossime date del “Paradise Lost Club Tour”

Dopo un’estate ricca di concerti, Gemitaiz tornerà live con un tour nei più importanti club d’Italia. La prima data in programma per il “Paradise Lost Club Tour” 2018 è il 9 novembre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino), poi il rapper proseguirà con un calendario ricco di appuntamenti tra novembre e dicembre. Secondo le dichiarazioni di Gemitaiz, sul palco lo raggiungerà anche qualche ospite. Molte date sono già sold out, di seguito tutte le tappe aggiornate del tour: