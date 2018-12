Andrà in scena questa sera al Teatro Palapartenope di Napoli il concerto di Ghali, il terz’ultimo del tour iniziato il 25 ottobre al Mandela Forum di Firenze. Si tratta del primo tour vero e proprio dell’artista, nonché ovviamente il primo nei palasport del trapper italiano, ma di origini tunisine.

Il concerto a Napoli

Il concerto al Palapartenope di Napoli dovrebbe iniziare alle 21. Sono già andati esauriti i biglietti della tribuna numerata, mentre sono ancora disponibili quelli per il parterre in piedi (posto unico), che sono acquistabili sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati al prezzo di 36.50 euro.

Quello di Napoli sarà l’ottavo concerto del tour, che proseguirà poi il 10 novembre al Pal’Art Hotel di Acireale, con l’ultima data in programma il 13 novembre al Palalottomatica di Roma.

La scaletta del concerto

La scaletta del live vedrà tutti i pezzi più apprezzati della discografia del giovane trapper: da “Lacrime” a “Habibi” e da “Peace & Love” a “Cara Italia”, tuttavia è possibile che il trapper decida di fare alcune variazioni nel corso della serata. Al fianco di Ghali, sul palco, ci saranno alcuni tra i più apprezzati turnisti italiani (e non solo): Luca Marchi al basso, Leo Di Angilla alle percussioni, Gianluca Ballarin alle tastiere e le due coriste Nada Guelfi e Jennifer Vargas Antelae. La probabile scaletta del concerto:

Lacrime Optional Cazzo mene/Vai tra/Sempre me Bugiardi (Freestyle) Pizza kebab Willy Willy Mamma Ora d’aria Ricchi dentro Marijuana Boulevard Come Milano/Milano Dende Happy Days Ne è valsa la pena Peace & love Zingarello Vida Liberté Habibi Ninna nanna Cara Italia

Come raggiungere il Palapartenope

Il Palapartenope si trova a Naoli, in via Barbagallo n. 155. Per arrivarci ci sono varie soluzioni: per chi si muove con l’auto, le uscite della tangenziale sono quelle di Fuorigrotta e di Agnano. All’esterno del palasport ci sono degli ampi parcheggi in cui posteggiare la macchina. Per chi invece preferisse muoversi con il treno, il Palapartenope è piuttosto vicino alle fermate dalle linee Edenlandia e Agnano della Linea Cumana. Per chi arriva dal centro di Napoli o dalla Stazione di Garibaldi, il consiglio è quello di prendere la linea 2, scendere a Montesanto e a quel punto proseguire con la Comuna.

Tutti i successi di Ghali

Un primo tour nei palasport non è certo una cosa da tutti. Ma, visti i numeri del suo successo, Ghali può decisamente permetterselo. I suoi video su YouTube hanno superato quota 450 milioni di views, il singolo “Cara Italia” ha raggiunto la vetta della TOP 200 charts di Spotify, con i suoi più di 4 milioni di visualizzazioni su YouTube in appena un giorno (e, da allora, è stato abbattuto anche il muro dei 70 milioni).

E poi altri numeri: “Album”, il primo album di Ghali, è stato il più venduto dell’intero 2017 e il più cliccato su Spotify. E poi i dischi di platino per “Ninna nanna” (quadruplo), “Habibi”, “Happy Days” (triplo), “Pizza kebab”, “Ricchi dentro” (doppio), “Lacrime”, “Cara Italia” e “Vida”. E i dischi d’oro di “Milano”, “Libertè”, “Boulevard”, “Oggi no” e “Ora d’aria”.