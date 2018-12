Saranno i Sofi Tukker gli ospiti del terzo Live di X Factor 2018. Il gruppo si è formato nel 2014 ed è composto da Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern e tempo fa hanno raccontato come si sono conosciuti. La cantante e chitarrista ha incontrato Halpern in una galleria d'arte mentre studiava alla Browns University nel Rhode Island. «Stavo suonando musica bossa nova acustica in un trio e Tucker era il DJ quella sera. È venuto presto e ha visto quello che stavamo facendo e ha finito per remixare una delle mie canzoni sul posto ... Abbiamo lavorato insieme da allora!». Hawley-Weld è nata in Germania e cresciuta in comunità scolastiche internazionali in Brasile, Italia e Canada. La sua educazione l'ha introdotta ad un'ampia varietà di musica - così come la sua laurea in danza africana occidentale - che filtrano nel suono eclettico della band. Halpern è nativo di Boston e ha sempre sognato il basket professionistico fino a quando problemi di salute lo hanno costretto a lasciare lo sport. Rimasto a letto per otto mesi, ha imparato a diventare un DJ fino all’incontro con Sophie.

Il grande successo di "Drinkee"

Il singolo di debutto della band, “Drinkee”, ha ottenuto una nomination ai Grammy «È stata la prima canzone che abbiamo scritto», ha detto Halpern a Billboard . «È per questo che abbiamo iniziato la band, davvero, perché credevamo nell'atmosfera». La musica dei Sofi Tukker è un crossover multiculturale che riprende sonorità house e EDM. Grazie alla hit “Drinkee” hanno raggiunto il successo internazionale anche alla spinta avuta dal fatto che la canzone è stata colonna sonora della Apple ed ha permesso al gruppo di stringere una collaborazione solida con la casa di Cupertino. Nel corso degli anni la Apple ha scelto anche “Best Friend” e “That’s it (I’m Crazy)” come colonna sonora per presentare i nuovi prodotti. Nell 2016 hanno pubblicato altri singoli estratti dal loro EP d'esordio “Soft Animals” che ha attirato l’attenzione di critici ed esperti del settore. Nello stesso anno hanno girato il mondo in tour con The Knocks, gli M83 e St. Lucia.

Il nuovo album e la collaborazione con Benny Benassi

Il rapporto con la tecnologia è diventato sempre più solido quando nel 2017 “Johny”, singolo non presente nell’EP di debutto, ha fatto parte della colonna sonora del videogioco FIFA 17. L’anno successivo “Best Friend” dei Sofi Tukker e realizzato con le NERVO e The Knocks è stato inserito nel videogioco FIFA 18 e come colonna sonora dello spot dell'iPhone X. Ad aprile 2018 è uscito il loro primo album “Treehouse” e nello stesso “Everybody need a kiss” in collaborazione con il dj italiano Benny Benassi. I Sofi Tukker saranno gli ospiti internazionali del terzo live di X Factor 2018 e sono pronti ad infiammare la X Factor Arena con il loro sound unico che sfugge alle definizioni ma ha conquistato il mondo.

