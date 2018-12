Dopo la pubblicazione del nuovo album di inediti “Domino”, Malika Ayan inaugura il “Domino Tour” partendo con due date nella città di Genova. Il primo concerto live si è tenuto ieri al Teatro Politeama del Capoluogo ligure. Il secondo appuntamento è previsto, invece, per il 7 novembre alle ore 21:30 presso il La Claque. Il live ha fatto registrare il tutto esaurito. I biglietti sono stati venduti a 28 euro, una cifra davvero modica per assistere all’esibizione di una cantante elegante e raffinata, che con la sua voce incarna uno stile tutto personale, modernissimo e insieme arcaico.

Qualche anticipazione sul concerto al La Claque

L’esibizione al La Claque vedrà sul palco gli stessi brani cantati il giorno precedente al Politeama, ma in maniera più ruvida e essenziale, per riportare ogni canzone alla sua essenzialità. Questa sera tutta la sonorità che ha caratterizzato il concerto di ieri potrebbe lasciar spazio a qualcosa di più intimo e semplice. Al fianco di Malika Ayane non mancheranno i musicisti che saranno con lei nel corso di tutto il tour: Nico Lippolis alla batteria, Jacopo Bertacco alla chitarra, Marco Mariniello al basso, Carlo Gaudianello al piano e Daniele Di Gregorio alla marimba. Per quanto riguarda la scaletta delle canzoni, non mancheranno gli inediti del nuovo album “Domino” come “Stracciabudella” (primo singolo estratto dal disco), “Tempesta”, “Cose che ho capito di me” o “Questioni di forma”. Saranno riproposte anche le canzoni più famose della Ayane, che hanno caratterizzato i suoi dieci anni di carriera artistica e discografica dall’uscita del suo primo album “Malika Ayane” nel 2008.

La Claque a Genova: un café chantant nel cuore della città

L’appuntamento del 7 novembre con Malika Ayane è al La Claque di Genova. Il live fa parte della serie di concerti denominata “Malika in Club” dove la cantante milanese si esibirà con le stesse canzoni del “Malika in Teatro”, ma riportandole allo scheletro e alla loro essenzialità. Il locale genovese La Claque si presta perfettamente a questo scopo, grazie alla sua atmosfera d’altri tempi, ai tavolini con le luci basse e, perché no, all’ottima selezione di whisky presente nel bar all’interno della struttura. Insomma, per i fan si prevede una serata fatta di musica e intimità, all’interno di un vero café chantant nel cuore pulsante della città di Genova. Fin dalla sua apertura, questo posto accoglie infatti una fitta programmazione di musica dal vivo, teatro, danza, cabaret e molto altro ancora ed è certamente un punto di riferimento per concerti e spettacoli nel Capoluogo ligure. Il locale si trova al civico 9 di via San Donato, facilmente raggiungibile con Google Maps o altre Apps. In caso di problemi, è possibile contattare lo 010 2470793. Il concerto di Malika Ayane è previsto per le 21:30, ma come sempre in questi casi è meglio arrivare con un’oretta di anticipo, anche per non rischiare di perdere l’inizio dello spettacolo.