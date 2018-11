Young Signorino è prete nel nuovo singolo di Bilogang, "Happy"

Young Signorino prende i voti e si fa prete, spingendosi molto lontano dalla sua consueta immagine pubblica di "figlio di Satana”, per il nuovo video “Happy” della Bilogang.

Happy

G Pillola, Jack Out e Travis sono i tre membri che compongono il talento e la creatività che, negli ultimi due anni, si è fatta chiamare Bilogang. La loro musica è nata a Torino, dove condividevano un appartamento e poi, successivamente, hanno deciso di intraprendere insieme una carriera nella musica. Bilogang ha appena rilasciato il video musicale del singolo “Happy”, un titolo che in apparenza può cozzare con il contenuto funebre del corto. Infatti, il pezzo celebra il funerale della violenza, rappresentata dalle armi, ovvero quella che a loro avviso è una delle più grandi minacce alla società moderna. La presenza di Young Signorino, uno dei trapper più chiacchierati degli ultimi mesi, può sembrare in contrasto con il fine pacifista della canzone, ma l’obiettivo finale del gruppo è quello di sospendere il giudizio sull’aspetto e sull’apparenza per arrivare a un unico obiettivo: la pace.

Il video ha già totalizzato oltre 50 mila visualizzazioni YouTube, è stato prodotto dal progetto Blue Jeans ed è distribuito dalla Sony Music Italia. “Happy” è uscito proprio il giorno di Halloween. «Abbiamo voluto creare qualcosa che sottolineasse realmente un messaggio di positività e attualità, contestualizzandolo al nostro mood “happy”. La nostra musica cerca di affrontare in maniera semplice tematiche che ogni giorno riempiono la vita di molte persone, cercando di mandare sempre un messaggio di positività», dichiara la Bilogang.

E la positività del video travolge anche l’immagine controversa di Young Signorino il quale, appena convolato a nozze con la fidanzata, avrebbe fatto sapere ai tabloid di aver intenzione di cambiare.

Il collettivo Bilogang

I Bilogang sono nati a Torino nel 2017 dall’amicizia di tre ragazzi che hanno dato vita all’omonimo collettivo. G Pillola, Travis e Jack Out non perdono tempo e, nel 2018, fanno uscire “Cucù Settete”, il primo singolo del gruppo e un autentico fenomeno virale della musica. Segue poi “Uno due tre stella”, uscito a maggio. I tre membri della band portano avanti anche i loro rispettivi progetti da solisti: dopo "V.H.S"., G Pillola si trova attualmente al lavoro sul suo prossimo disco, mentre Travis e Jack Out hanno pubblicato, nel corso di quest’anno, "Travis Scottex" e l’EP "Pussy Lover".

Young Signorino

Le ultime indiscrezioni sulla vita di Young Signorino sono arrivate poche settimane fa, quando il rapper ha ammesso di essersi sposato con la sua fidanzata. Ai microfoni di Noisey, l’ha definita «la donna che gli ha cambiato la vita». Il fenomeno “Young Signorino” è emerso da pochissimo, ma il suo nome spicca su quello degli altri trapper per il look sopra le righe e il modo di fare decisamente fuori dal comune. Paolo Colaputo all’anagrafe, la sua storia inizia nel 2016 su YouTube, dove il trapper è molto attivo. I primi singoli rilasciati sono stati “Soldi e mocassini” e “Haribo”, ma è stato con “Dolce Droga” che le visualizzazioni hanno cominciato a moltiplicarsi. “Mmh ha ha ha” è forse il suo singolo più famoso, che ha superato gli 11 milioni di streaming e ha trasformando Young Signorino nel fenomeno più singolare del 2018. Il suo ultimo pezzo, “La danza dell’ambulanza”, è uscito quest’anno in collaborazione con Big Fish. IL 31 ottobre 2018 è uscito anche il primo EP di Young Signorino, intitolato “Total Black”.