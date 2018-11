Neil Young: le 10 canzoni più famose

Un monumento della musica leggera mondiale. A 73 anni, Neil Young ha trovato anche il tempo per sposarsi con l’attrice Daryl Hannah, ma continua senza sosta la sua attività di musicista: il suo ultimo album, “The Visitor”, è del 2017 e non pare ancora tempo della pensione per l’artista canadese. Ripercorriamo la sua lunga carriera da solista, iniziata dopo le esperienze con i Buffalo Springfield e i Crosby, Stills, Nash & Young, con le dieci canzoni che l’hanno reso celebre in tutto il mondo:

Heart Of Gold

Il capolavoro youngiano per eccellenza, l’unico singolo del musicista a raggiungere la numero 1 in America. Esce il 17 gennaio 1972 ed è contenuta nell’album di maggior successo dell’artista, “Harvest”. Nel brano nelle vesti di corista figura anche un altro gigante della musica del periodo: James Taylor.

Rockin’ In The Free World

Il brano che ha rilanciato la carriera di Young alle porte degli anni Novanta. Brano molto significativo soprattutto per la coincidenza che lo vide uscire il 14 novembre 1989, ovvero pochi giorni dopo la caduta del muro di Berlino. Divenne così un inno all’avvento di un mondo che, si sperava, potesse finalmente superare gli steccati della Guerra Fredda.

Old Man

L’altro grande successo da “Harvest”, secondo singolo estratto dall’album. In questo brano, che Young dedica all’anziano custode del Ranch che, pochi mesi prima, Neil Young aveva acquistato per 350.000 dollari in California, James Taylor non canta ma bensì suona il banjo

Hey Hey My My

“Hey Hey My My” viene considerato uno dei pezzi che aprì la strada al grunge, sicuramente uno dei più amati dal frontman dei Nirvana Kurt Cobain, che ne citò un verso nella sua lettera d’addio. Tratta da “Rust Never Sleeps” del 1979, uscì come singolo in due versioni: una elettrica ed una acustica.

Dead Man Theme

Nel 1996, Jim Jarmusch affidò a Young la composizione della colonna sonora per il suo capolavoro “Dead Man”, con protagonista Johnny Depp. Stranamente il tema ricorrente nel film non fu poi inserito nel disco uscito come colonna sonora, ma resta una delle composizioni più ispirate della carriera del canadese.

Harvest Moon

“Harvest Moon” è inserita nell’album omonimo del 1992 e riuscì ad entrare in classifica in Regno Unito salendo fino alla posizione numero 36. È da considerarsi un seguito ideale di “Harvest” a vent’anni esatti dalla sua uscita, come suggeriscono il titolo e la band a sostegno, con il ritorno di James Taylor.

Needle And The Damage Done

Altro brano estratto dal capolavoro “Harvest”. La canzone descrive lo sprofondare nel tunnel della droga di alcuni musicisti amici di Young sotto forma di triste ballata acustica, una delle prime nella musica leggera a trattare apertamente il problema dell’eroina.

Four Strong Winds

Brano incluso in “Comes A Time” del 1978, si tratta in realtà di una cover. La canzone è infatti di Ian Tyson e risale all’inizio degli anni Sessanta, ma questa versione di Young resta sicuramente più celebre dell’originale.

Cinnamon Girl

Uno dei primissimi successi di Young da solista, risalente al 1970. L’artista la scrisse l’anno prima mentre era bloccato a letto nei deliri per la febbre oltre i 40.

Down By The River

Come “Cinnamon Girl”, “Down By The River” fa parte dell’acclamato “Everyboy Knows This Is Nowhere”. Visti gli oltre nove minuti di durata, venne pubblicata come singolo in edizione ridotta ai più canonici tre minuti e mezzo.