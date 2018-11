“Springsteen on Broadway” è il nuovo album di Bruce Springsteen

“Springsteen on Broadway” è il nuovo album del cantautore Bruce Springsteen, disponibile dal prossimo 14 dicembre. Il disco raccoglie i brani che il cantautore ha portato sui palchi del Walter Kerr Theater di Broadway a partire dal 12 ottobre 2018 e per ben 236 volte. L’ultima esibizione è prevista per il 15 dicembre, giorno in cui “Springsteen on Broadway” sarà visibile anche con un film, pubblicato da Netflix in ogni angolo del mondo.

Il nuovo album “Springsteen on Broadway”

Il nuovo album di Springsteen sarà pubblicato il 14 dicembre, un giorno prima dell’uscita del film e dell’ultimo spettacolo al Walter Kerr Theater. Il disco sarà disponibile in 2 CD, 4 LP e in digitale. Sarà una versione audio dei live a Broadway, contenente tutti i brani portati sul palco, accompagnati da parti introduttive parlate. I celebri successi del cantautore americano saranno riproposti in una versione a voce e chitarra o piano. In alcune canzoni, Springsteen canterà in duetto con la moglie Patti Scialfa. Le parti parlate, invece, saranno dei racconti che partono dai ricordi dell’infanzia fino al successo mondiale, alla lotta politica e ai momenti più difficili della vita del cantautore. Questa è la tracklist ufficiale del disco:

Growin’ Up My Hometown My Father’s House The Wish Thunder Road The Promised Land Born in the U.S.A. Tenth Avenue Freeze-Out Tougher Than the Rest Brilliant Disguise Long Time Comin’ The Ghost of Tom Joad The Rising Dancing in the Dark Land of Hope and Dreams Born to Run

Il live “Springsteen on Broadway”

“Springsteen on Broadway” è un importante tappa della carriera musicale di Bruce Springsteen: il lungo calendario di appuntamenti live ha avuto inizio il 12 ottobre 2017 e si concluderà il prossimo 15 dicembre. Lo spettacolo, andato in scena oltre 236 volte tutte sold out al Walter Kerr Theater a Broadway, è stato concepito come una performance acustica e solista, scritta e interpretata da Bruce Springsteen e da Tony Award, basata su “Born to run”, l’album del cantautore statunitense famoso in tutto il mondo. «“Springsteen on Broadway” è una serata unica con Bruce, la sua chitarra, un pianoforte e le sue storie molto personali», che ha ricevuto recensioni molto positive sia dal pubblico che dalla critica nazionale e internazionale. L’ultimo appuntamento è previsto per il prossimo 15 dicembre, sempre al Walter Kerr Theater a Broadway. Nella stessa data uscirà anche un film dell’evento su Netflix.

Il film “Springsteen on Broadway”

“Springsteen on Broadway” sarà lanciato a livello globale su Netflix il prossimo 15 dicembre, in occasione dell’ultimo live del cantante al Walter Kerr Theater a Broadway. Il film è stato scritto da Bruce Springsteen e diretto e prodotto da Thom Zimny, che aveva già curato “Bruce Springsteen e E Street Band: Live in New York City (2001)”. Alla realizzazione della pellicola hanno preso parte anche gli stessi produttori di “Springsteen on Broadway”, tra cui il manager del cantante Jon Landau, il regista George Travis e la compagna di Landau, Barbara Carr. «Lo scopo del film è quello di portare questo spettacolo incredibilmente intimo a tutto il pubblico di Bruce, intatto e completo», ha spiegato Jon Landau.