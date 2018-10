Hallowe’en, la playlist e le canzoni per la festa

La musica giusta per fare festa nella notte più oscura dell’anno, ecco la playlist per Halloween

La note di Hallowe’en si avvicina. Tempo di festa, tempo di maschere, tempo di musica. Quali sono le canzoni giuste per movimentare la serata dell’orrore? Ve le consigliamo noi!

Michael Jackson – Thriller Bobby Pickett & The Crypt-Kickers – Monster Mash Ray Parker Jr. – Ghostbusters Metallica – Enter Sandman Ministry – (Everyday Is) Hallowe’en Outkast ft. Kelis – Dracula’s Wedding AC/DC – Highway To Hell Marilyn Manson – This Is Hallowe’en Julee Cruise - Falling Goblin – Suspiria

Michael Jackson – Thriller

La canzone di Hallowe’en per ecellenza. Con il suo video tempestato di zombie è diventato un classico della notte dei morti viventi. Non a caso anche quest’anno, secondo i dati diffusi da Spotify nelle scorse ore, è balzata in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate sulla piattaforma.

Bobby Pickett & The Crypt-Kickers – Monster Mash

Altro grande classico della festa della notte tra il 31 ottobre ed il 1° novembre. Una canzone datata 1962 ma che, visto l’incredibile successo che ottenne all’epoca, è stata poi rivista e rivisitata più volte. La canzone è narrata da uno scienziato pazzo il cui mostro, una sera tardi, si alza da una lastra per effettuare una nuova danza. La danza divenne la "hit della Terra" quando lo scienziato organizzò una festa per gli altri mostri. Fin troppo halloweeniano.

Ray Parker Jr. – Ghostbusters

Zombie, mostri, fantasmi. La sacra triade della notte di Hallowe’en e allora non può mancare il tema del film “Ghostbuster”, interpretata nel 1984 da Ray Parker Jr. per il blockbuster omonimo. Nell'ultima parte del video, Parker e i quattro acchiappafantasmi in divisa ballano per le strade di Times Square: una scena indimenticabile.

Metallica – Enter Sandman

Un po’ di rock duro e puro non può mancare nella notte più oscura dell’anno. E allora chi meglio dei Metallica con il loro capolavoro “Enter Sandman” ed il suo terrificante video nel quale un bambino è attanagliato nei suoi incubi prima che si scorga la sagoma del “sandman”, personaggio della mitologia nordeuropea che, si dice, cosparga di sabbia gli occhi dei bambini per dare loro dei sogni felici.

Ministry – (Everyday Is) Hallowe’en

Ancora un po’ di rock con i Ministry e il loro singolone solo in apparenza dedicato ad Hallowe’en. La canzone, infatti, parla del malessere nei confronti della vita quotidiana. «Ogni volta, in ogni luogo, ovunque vado, tutta la gente si ferma a fissarmi. Mi dicono: “Perché sei vestito come se fosse Hallowe’en?”».

Outkast ft. Kelis – Dracula’s Wedding

Torniamo ai mostri di Hallowe’en con il Dracula degli Outkast, per l’occasione accompagnati dalla voce di Kelis. Che però più che dei mostri hanno paura dell’amore: «Il mio castello potrà essere infestato, ma io sono terrorizzato da te». Che amore gioioso.

AC/DC – Highway To Hell

Torniamo a rockeggiare con un altro grande classico: il viaggio verso l’inferno degli AC/DC. Un successo planetario che di recente è entrato anche nel Guinness dei Primati: lo scorso agosto a Sydney 457 chitarristi l’hanno suonata all’unisono!

Marilyn Manson – This Is Hallowe’en

Marilyn Manson è già di per sé figura fin troppo halloweenesca. Il corto circuito è completo quando intona “This Is Hallowe’en”, cover datata 2006 del brano che Danny Elfman compose per il film “Nightmare Before Christmas”.

Julee Cruise – Falling

Paura e paranoia senza chitarrone, bassi e batterie? Niente di meglio del tema della serie tv Twin Peaks. Se siete stati giovani negli anni Novanta capirete bene…

Goblin – Suspiria

Hallowe’en non è una festa di tradizione italiana, ma un po’ di orgoglio nostrano lo sfoderiamo anche noi. I Goblin realizzarono questa traccia per l’horror omonimo, capolavoro di Dario Argento. Capolavoro reso tale anche dal loro splendido tema.