Ghali in concerto a Milano: tutte le info

Il tour di Ghali arriva a Milano. Il rapper è in giro con il suo spettacolo e approda nella capitale lombarda per un evento atteso con grande entusiasmo dai suoi fan. Stasera al Mediolanum Forum di Assago ci sarà il pubblico delle grandi occasioni ad accogliere Ghali che già all’annuncio della data di Milano aveva mostrato tutta la sua gioia e sottolineato l’importanza di un appuntamento del genere: «Il 29 ottobre farò il mio primo concerto al Mediolanum Forum di Milano. Sono seduto in un bar con mia madre a spiegarle l’importanza che ha per me questa data. Negli ultimi due anni ho suonato un po’ in tutta Italia più volte, imparando a riconoscere anche alcuni dei vostri volti in mezzo al pubblico fino a vedervi sempre più numerosi. I posti non bastavano più e i palchi non riuscivano più a contenere lo show che ho sempre voluto farvi vivere. Vi sto per comunicare le date del mio tour nei palazzetti, ho finalmente lo spazio e il tempo necessario per farvi vivere un’esperienza e non solo una semplice esibizione perché lo spettacolo che sto scrivendo sarà una cosa mai vista prima».

La scaletta del concerto di Ghali a Milano

Un legame unico tra Ghali e Baggio, periferia di Milano, al punto tale che alcuni fan hanno potuto comprare i biglietti del concerto al Mediolanum in un bar del quartiere dove è cresciuto lo stesso cantante. Facendo riferimento ai concerti finora sostenuti dal rapper, questa dovrebbe essere la scaletta in programma per il concerto di stasera ad Assago:

Lacrime Optional Cazzo mene/ Vai tra/ Sempre me Bugiardi (freestyle) Pizza kebab Willy Willy Mamma Ora d’aria Ricchi dentro Marijuana Boulevard Come Milano/Milano Dende Happy Days Ne è valsa la pena Peace & love Zingarello Vida Liberté Habibi Ninna nanna Cara Italia

Le date di novembre e il progetto del concerto

Partito con la data zero di Mantova, Ghali si è già esibito a Torino, Firenze, Genova e Casalecchio di Reno. Dopo Milano, queste sono le date previste per il mese di novembre:

02 novembre – Padova, Kioene Arena

03 novembre – Ancona, Pala Prometeo

04 novembre – Bari, Pala Florio

08 novembre – Napoli, Palapartenope

10 novembre – Acireale, Pal'Art Hotel

13 novembre – Roma, Palalottomatica

Queste le parole di Ghali alla presentazione del tour: «Sarà il primo tour ufficiale, dopo 200 esibizioni in giro da quando è iniziato tutto. Ho sempre sognato di salire su un palco ancora più grande e potere far vedere delle immagini». Nei concerti saranno proposti degli arrangiamenti inediti per i brani più vecchi di Ghali. Lo spettacolo punterà tutto su una tematica centrale, quella di un ragazzo che dai palazzi della periferia è arrivato ad esibirsi nei palazzetti: la storia della sua vita al centro di tutto, un racconto in musica dell’ascesa di un ragazzo di Baggio arrivato a suonare al Mediolanum Forum di Assago.