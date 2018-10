Elisa: il singolo “Se piovesse il tuo nome” al numero 1 in classifica

È “Se piovesse il tuo nome”, singolo estratto da “Diari aperti”, l’album di Elisa uscito venerdì scorso, il brano più ascoltato e trasmesso dalle radio negli ultimi sette giorni. Il pezzo è stato scritto da alcuni tra i più apprezzati autori pop della nuova generazione: Calcutta, Dario Faini (in arte Dardust) e Vanni Casagrande.

L’album “Diari aperti”

“Se piovesse il tuo nome” è stato il singolo di lancio di “Diari aperti”, l’ultimo album di Elisa, il primo pubblicato con Universal Music, dopo l’abbandono alla Sugar di Caterina Caselli. Il disco si compone di undici tracce ed è stato descritto dall’artista stessa come una sorta di “concpet album” sulla vita, capace di spaziare dal rock al pop e dall’R&B al funk.

Il nuovo album è stato prodotto da Elisa, dal chitarrista – ma è anche suo marito – Andrea Rigonat e dal producer Taketo Gohara, con l’eccezione di “Tua per sempre”, che vede la produzione anche di Francesco “Katoo” Katitti. “Diari aperti” è disponibile nelle versioni CD, LP e in digitale. Oltre ai già citati Calcutta, Dardust e Vanni Casagrande, tra i credits troviamo anche Davide Petrella,autore di “Tua per sempre”, Cheope e Federica Abbate, coautori – insieme a Elisa – del testo “Vivere tutte le vite”. La tracklist di “Diari aperti”:

Tutta un’altra storia Se piovesse il tuo nome Tua per sempre Anche fragile Promettimi L’amore per te L’estate è già fuori Con te mi sento così Vivere tutte le vite Come fosse adesso Quelli che restano - feat. Francesco De Gregori

I singoli estratti da “Diari aperti”: “Quelli che restano” e “Promettimi”

Il primo singolo estratto dal disco era stato “Quelli che restano”, in cui Elisa duettava con Francesco De Gregori: il pezzo, pubblicato a sorpresa dalla cantante di Monfalcone, ha subito debuttato alla vetta delle classifiche streaming. Secondo singolo estratto è stato, invece, “Promettimi”: brano scritto da Elisa per il suo secondogenito Sebastian. La canzone è stata inoltre scelta per la campagna di Save the Children “Fino all’ultimo bambino”, con un videoclip diretto da Riccardo Milani. Grazie a questa esperienza, Elisa è diventata ambasciatrice di Save the Children nell’anno del centenario della nascita dell’associazione.

Il tour teatrale

Elisa ha deciso di presentare il suo nuovo album in un tour teatrale che partirà il 18 marzo dal Teatro Verdi di Firenze, per terminare il 14 maggio al Teatro Carlo Felice di Genova. I biglietti per la tournée saranno disponibili da domani, 30 ottobre, nel sito di TicketOne e dal 6 novembre in tutti i punti vendita. Le date del tour nei teatri: