X Factor 2018, primo Live: tutte le esibizioni dei concorrenti

COME VEDERE X FACTOR

L’attesissimo primo Live di X Factor 2018 ha visto il debutto ufficiale di Lodo Guenzi come giudice della squadra dei Gruppi e la prima eliminazione di questa dodicesima edizione del talent di Sky Uno. Tante conferme e qualche sorpresa inaspettata: ecco tutte le esibizioni dei concorrenti del primo Live di X Factor 2018.

Si apre il sipario con una X Factor Arena tutta nuova

Quando si apre il sipario su una X Factor Arena tutta rinnovata, si accende un’esplosione di luci e colori opera del nuovo direttore artistico Simone Ferrari. L’apertura è affidata a tutti e 12 i concorrenti che si esibiscono in un potentissimo medley di “Locked Out Of Heaven” di Bruno Mars e “All Of The Lights” di Kanye West. Il ghiaccio è rotto e Alessandro Cattelan può dare il via alla prima serata dei Live di X Factor 2018. I concorrenti sono stati divisi in due gruppi e in ognuno c’è stato un concorrente meno votato. Vediamo come sono andate le esibizioni.

Le esibizioni del primo gruppo: Red Brick Foundation al ballottaggio

I primi a rompere il ghiaccio sono stati i Seveso Casino Palace, a cui il loro giudice Lodo Guenzi ha affidato “Giovane fuoriclasse” di Capo Plaza. Con la solita grinta che li ha contraddistinti fin dalle Auditions, i Seveso Casino Palace hanno personalizzato un brano trap cucendoselo addosso. Esibizione perfetta, anche se non è piaciuta a tutti la scelta della canzone.

 

Il secondo ad esibirsi è stato Leo Gassmann, della squadra di Mara Maionchi. Il giovane figlio d’arte ha cantato in maniera impeccabile “Broken Strings” di James Morrison ft Nelly Furtado. Bel timbro, educato, voce impostata ma i giudici lo vogliono più sciolto e più “imperfetto”.

 

Luna Melis è la terza concorrente a esibirsi sul palco dei Live di X Factor 2018. La sedicenne cagliaritana ha cantato “E.T.” di Katy Perry. Il suo giudice Manuel Agnelli non poteva scegliere brano migliore: l’esibizione è stata perfetta e gli altri giudici non hanno potuto che confermare la straordinaria vocalità di Luna.

 

È il turno degli Over e la prima ad esibirsi della squadra di Fedez è Renza Castelli. La raffinata cantante si esibisce con “Raggamuffin” di Selah Sue, accompagnata come sempre dalla sua chitarra. Esibizione perfetta e complimenti dal tavolo dei giudici: Renza Castelli piace a tutti.

 

Quinti a salire sul palco i Red Brick Foundation, la rock band romana a cui Lodo Guenzi affida - inaspettatamente -“New Rules” di Dua Lipa. I ragazzi trascinano tutti nel loro mood, nonostante Mara Maionchi descriva il leader come il “Mick Jagger dei poveri”.

 

La chiusura del primo blocco di concorrenti è affidata ad Anastasio degli Under Uomini. Mara Maionchi ha apprezzato il modo di riscrivere le canzoni del giovane cantautore-rapper e gli affida “C’è tempo” di Ivano Fossati. Anche stavolta, Anastasio convince tutti e quattro i giudici.

 

Dopo i primi sei concorrenti arriva il verdetto del televoto e i primi ad andare al ballottaggio sono i Red Brick Foundation.

Le esibizioni del secondo gruppo: Matteo Costanzo al ballottaggio

La seconda manche delle esibizioni del primo Live di X Factor 2018 si apre con Naomi Rivieccio che, con un nuovo look, presenta “Love on top” di Beyoncé. Una canzone difficile che la giovane soprano canta con una naturalezza tale che sembra sia stata scritta per lei. Non c’è dubbio: scelta azzeccata e Live meritatissimo per Naomi.

 

I BowLand sono una delle rivelazioni di questa edizione di X Factor, scelti da Asia Argento per il loro sound elegante e sensuale, portano sul palco dei Live “Sweet dreams” degli Eurythmics. Ancora una volta, la magia della loro musica si diffonde nello studio e i complimenti sono tutti per loro.

 

La terza ad esibirsi è Sherol Dos Santos, uno dei cavalli di battaglia della squadra di Manuel Agnelli, quella per cui il giudice è andato contro le regole del programma, scegliendola senza aver sentito prima le altre. A lei affida “Can’t feel my face” di The Weeknd, per farla cimentare in un brano contemporaneo. E Sherol non delude: anche con una canzone così moderna, l’esibizione è perfetta. E i giudici sono tutti senza parole.

 

È il turno di un altro giovanissimo, Emanuele Bertelli, sedicenne dal corpo e dalla voce da adulto, A lui, Mara Maionchi affida “Impossible” di James Arthur e l’esibizione, accompagnata come sempre dal piano, è impeccabile.

 

Tocca di nuovo a Fedez con i suoi Over e a salire sul palco è Matteo Costanzo. Il producer e cantante si cimenta con “Power-up” di Kanye West ma la performance non convince del tutto i giudici, che lo ritengono molto più bravo rispetto all’esibizione.

 

Ultima ad esibirsi è l’altra giovanissima concorrente di Manuel Agnelli, Martina Attili. L’eclettica cantautrice intona con il suo modo originale e la sua intonazione perfetta “Castle in the snow” di Kadebostany. Per i giudici il Live è stra-meritato e qualcuno sente già odore di finale per la sedicenne.

 

Il televoto penalizza Matteo Costanzo, che si trova a dover andare al ballottaggio con i Red Brick Foundation. Uno di loro dovrà abbandonare il programma.

Il ballottaggio: Red Brick Foundation vs Matteo Costanzo

Al ballottaggio, ogni concorrente cerca di portare il proprio cavallo di battaglia, per convincere i giudici su chi far andare avanti. I Red Brick Foundation si esibiscono con un brano che gli aveva assegnato Asia Argento ai Bootcamp, “Sono un ragazzo di strada” dei Corvi, mentre Matteo Costanzo sceglie “La descrizione di un attimo”, delicata ballad dei Tiromancino.

 

La loro sorte è nelle mani dei quattro giudici: Fedez e Lodo Guenzi salvano ognuno il proprio concorrente, Manuel Agnelli dà il proprio voto ai Red Brick Foundation, pur non essendo molto convinto dell’esibizione. La decisione finale spetta a Mara Maionchi, che sceglie di tenere ancora nel programma i Red Brick Foundation. Matteo Costanzo è il primo eliminato di X Factor 2018.