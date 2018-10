Thom Yorke: "Unmade" è il nuovo brano tratto da "Suspiria"

“Suspirium”, “Has Ended”, “Volk”, “Open Again” e adesso è il turno di “Unmade”, quinto pezzo estratto dalla colonna sonora di “Suspiria”, il film remake del cult di Dario Argento. Il frontman dei Radiohead, Thom Yorke, si è occupato personalmente di realizzare una colonna sonora calzante e suggestiva per la pellicola riadattata dal regista italiano Luca Guadagnino, la quale è stata presentata in concorso all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Una colonna sonora suggestiva

La colonna sonora di “Suspiria” è stata scritta interamente dal leader dei Radiohead, Thom Yorke, il quale ha ammesso di trovarsi alla sua prima esperienza in qualità di scrittore di musica per film. Se inizialmente Yorke aveva addirittura rifiutato la proposta di Guadagnino, ha poi dimostrato una passione viscerale per il progetto, dedicandovisi anima e corpo in un’esperienza davvero inedita. Thom Yorke ha ammesso di aver tratto ispirazione dalla colonna sonora di “Blade Runner” (1982). Eseguono i pezzi composti da lui i membri della London Contemporary Orchestra & Choir, mentre alla batteria siede Noah Yorke, il figlio. Al flauto c’è Pasha Mansurov. Il disco è stato registrato e prodotto da Thom Yorke stesso con Sam Petts-Davies.

La colonna sonora del film viene pubblicata il 26 ottobre, lo stesso giorno in cui il film raggiungerà le sale cinematografiche americane. “Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)” esce oggi in più versioni: il doppio disco, doppio vinile rosa e digitale. Le 25 tracce che compongono questa emozionante colonna sonora sono state anticipate, ieri, dall’uscita di “Unmade”, quinto singolo selezionato dalla star per anticipare il disco.

Ecco la tracklist di “Suspiria”, la colonna sonora del film:

A Storm That Took Everything The Hooks Suspirium Belongings Thrown in a River Has Ended Klemperer Walks Open Again Sabbath Incantation The Inevitable Pull Olga’s Destruction (Volk tape) The Conjuring of Anke A Light Green Unmade The Jumps Volk The Universe is Indifferent The Balance of Things A Soft Hand Across Your Face Suspirium Finale A Choir of One Synthesizer Speaks The Room of Compartments An Audition Voiceless Terror The Epilogue

“Suspiria”

Il remake è quello di “Suspiria”, classico horror di Dario Argento interpretato quest’anno dalla visione creativa di Luca Guadagnino. La protagonista è Susie Bannion (Dakota Johnson), giovane ballerina americana che si trasferisce a Berlino per un’audizione alla prestigiosa scuola di ballo Markos Tanz, guidata da Madame Blanc (Tilda Swinton). Dopo l’ammissione, Susie si accorge che questa scuola nasconde un oscuro segreto, custodito soprattutto dalla direttrice. Il pubblico italiano potrà godersi questo remake solo all’inizio del 2019. Le indiscrezioni parlano di gennaio, ma al momento non è ancora stata rilasciata una data ufficiale per l’uscita nelle sale cinematografiche.

Thom Yorke

Il frontman dei Radiohead è attualmente coinvolto anche nel progetto di un nuovo album. Ne ha discusso pochi giorni fa con il quotidiano spagnolo “El Mundo”: «Non ho il desiderio di fare della musica pregna di politica, ma tutto ciò che faccio va in quella direzione. Sto cercando di terminare un album con Nigel che va da quella parte. Si tratta di un album molto elettronico, ma differente da quello che ho fatto fino ad ora. Il metodo è stato l’inverso della dipendenza dai computer: è stato un processo strano e lungo, dove abbiamo creato una canzone per poi distruggerla e ricostruirla con un mix live che la rende completamente diversa dall’originale. Abbiamo improvvisato molti suoni ed effetti. Un modo strano davvero di creare un album, ma molto, molto interessante».