The Good, The Bad & The Queen, il nuovo disco è Merrie Land

The Good, The Bad & The Queen, la band formata da Damon Albarn, Paul Simonon, Tony Allen e Simon Tong., annunciano la pubblicazione del secondo album in studio “Merrie Land”, in uscita il 16 novembre su etichetta Studio 13. L’album è da oggi on pre-order con il primo singolo, e title-track, “Merrie Land”:lnk.to/GBQmerrieland



Dopo l’omonimo album di debutto (uscito nel 2007) e una pausa durata undici anni, i quattro cantastorie tornano con “Merrie Land”. Prodotto da Tony Visconti e i The Good, The Bad & The Queen, “Merrie Land” contiene 10 brani inediti, scritti durante il periodo politico che ha visto l’Inghilterra prepararsi all’uscita dalla Comunità Europea, e si presenta come una lettera di addio, una raccolta di osservazioni e riflessioni su ciò che significa essere cittadini inglesi nel 2018.



Il tema di “Merrie Land” trascende e va oltre quanto espresso nel primo album dei GBQ. Un meraviglioso inno ricco di speranza per la moderna Gran Bretagna, una Gran Bretagna inclusiva, attualmente immersa in una crisi esistenziale che segna la fine di una relazione e che si interroga su cosa è possibile salvare. Non potrebbe esistere band più perfetta per riflette su quanto sta accadendo e dissipare il disorientamento e la confusione del presente.



I The Good, The Bad & The Queen presenteranno, a inizio dicembre, il nuovo album durante una serie di show esclusivi in Inghilterra, a Blackpool, Belfast e Londra.