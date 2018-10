Sonic Youth: chitarre e memorabilia per i 30 anni di Daydream Nation

Per celebrare il trentennale di “Daydream Nation”, i Sonic Youth mettono in vendita chitarre, memorabilia e materiale d’archivio

La band guidata da Thurston Moore ha indetto una vendita speciale per festeggiare i 30 anni di uscita del loro doppio album “Daydream Nation”. Per l’occasione, sono stati messi in vendita per i fan alcuni cimeli e memorabilia che identificano e rappresentano la storia dei Sonic Youth.

Daydream Nation

I pionieri del noise rock hanno messo a punto, in collaborazione con la Reverb, una collezione di oltre 200 pezzi di memorabilia, attrezzatura musicale e LP fuori stampa che sarà disponibile al pubblico a partire dal 30 ottobre. Fan e collezionisti potranno lustrarsi gli occhi e acquistare chitarre, pedali, pannelli, poster, oggetti da collezione, e fotografie che ripercorrono il grande successo dei Sonic Youth e della loro carriera leggendaria. Tra essi, saranno presenti alcuni oggetti esclusivi, come la ’70 Fender Telecaster Deluxe usata da Jim O’Rourke e Mark Ibold dal 1987 al 2009, e il Fender Precision Bass di Kim Gordon. Il batterista Steve Shelley ha così raccontato il progetto: «Nel corso degli anni e con il passare del tempo, abbiamo registrato i nostri spettacoli dal vivo il più spesso possibile, su cassette, DAT, CD e in seguito su registratori multitraccia. Abbiamo raccolto nastri del pubblico, registrati dai fan stessi: abbiamo raccolto bootleg rimasti in ombra e qualsiasi cosa sulla quale abbiamo potuto mettere le mani. Ora, nell’archivio, ci sono centinaia di ore dei concerti dei Sonic Youth e ci piacerebbe condividere alcuni dei nostri preferiti, alcuni dei quali saranno disponibili su Nugs». Non è la prima volta che la band mette in vendita alcuni dei suoi strumenti: già a marzo avevano piazzato sul mercato alcuni pedali per chitarra.

“Daydream Nation” (1988) è un album fortemente influenzato dall’epoca in cui è uscito: i suoi anni ’80 dipingono una New York di cui riescono a catturare ogni sfaccettatura e dissonanza.

Sonic Youth: 30 Years of Daydream Nation

La vendita straordinaria di memorabilia non è stato l’unico evento che i Sonic Youth hanno organizzato per festeggiare. La band ha infatti indetto la proiezione di alcune scene del film dedicato alla band, diretto da Lance Bangs (lo stesso di “The Diamond sea” e “Video Dose”), in alcuni cinema del Nordamerica, tra Austin, Philadelphia e Brooklyn. Nel corso della serata verranno anche proiettati altri documentari: “Put Blood in the Music” di Charles Atlas, 1989, incentrato sulla scena musicale della New York degli anni ’80, getta una solida base per permettere agli ascoltatori di oggi di comprendere l’estrazione dei Sonic Youth. Verrà anche proiettato “On Rust”, un documentario che presenta le performance della band trasmesse anni fa da una televisione olandese. Alle serate prenderanno parte anche il batterista, Steve Shelley, il regista Lance Bangs e l’archivista dei Sonic Youth, Aaron Mullan.