Arriva oggi il nuovo album “Anema e Core” di De Gregori e Paladino

“Anema e Core” è il nuovo album di De Gregori, realizzato in collaborazione con il grande artista Mimmo Palladino, che ne ha curato le xilografie e la copertina. Si tratta di un’occasione da non perdere per collezionisti e appassionati d’arte e di musica.

Un album pregiato

De Gregori torna sulle scene discografiche con il nuovo album, “Anema e Core” realizzato in collaborazione con l’artista Mimmo Palladino. La copertina del vinile 10’’ è una xilografia realizzata appositamente dal grande pittore, stampata su carta Japan Shoji con il torchio “Amos dell’orto” dai Fratelli Bulla a Roma. Si tratta di un’edizione limitata in 99 copie, contenente un disco in vinile numerato e firmato dal cantautore, dalla moglie Francesca Gobbi e da Palladino. Ogni edizione è venduta in una confezione in plexiglas con una chiusura a ghigliottina e contiene anche una serie di disegni serigrafati e di fotografie del cantautore. Il titolo “Anema e Core” è anche il nome del brano in cui De Gregori duetta con la moglie Alessandra Gobbi, che ha seguito il marito nel suo ultimo tour. Il prezzo del disco è di 1.200 euro, ma per il mese prossimo è prevista anche l’uscita di un’edizione più accessibile, sempre in edizione limitata con cinquecento copie numerate.

Un disco per collezionisti

“Anima e Core” è sicuramente un prezioso cimelio per i collezionisti e per appassionati di musica e arte. Oltre al prezzo dell’opera, che si aggira intorno ai 1.200 euro, “Anema e Core” raccoglie due modi diversi di vivere l’arte, quello della musica e quello della pittura. Non a caso, De Gregori ha scelto di avvalersi della collaborazione dell’amico Mimmo Palladino, pittore, scultore e incisore famoso in tutto il mondo. L’album nasce dal desiderio dei due artisti di avventurarsi verso territori inesplorati e di conoscere e cimentarsi in nuove commistioni d’arte. “Anema e Core” è un progetto a quattro mano, un’edizione d’arte che si allontana dalle logiche della discografia moderna e digitale, ma nasce come un qualcosa di esclusivo e fuori dalla produzione di massa e commerciale. L’album arriva subito dopo il tour che ha portato De Gregori in giro per i teatri delle principali città d’Europa e degli Stati Uniti, come Londra, Zurigo, Monaco, Parigi, Bruxelles, New York, Boston e Toronto.

Il duetto con Alessandra Gobbi

Tra le tracce che compongono il disco vi è anche il duetto “Anema e Core” cantato da Francesco De Gregori con la moglie Alessandra Gobbi. Il brano è presente in due versioni, acustica e orchestrale, registrate in Inghilterra, ai Real World Studios di Peter Gabriel a Bath. Qui è stato ambientato anche il videoclip del singolo, che riprende diversi momenti della registrazione del brano, dove i due coniugi sono accompagnati al pianoforte da Paolo Giovenchi. “Anema e Core” è una canzone che ha fatto la storia della musica napoletana. Fu scritta negli anni ’50 da Salve d’Esposito e da Tito Manlio e oggi viene riproposta dal grande cantautore italiano che ama il modo in cui la sua voce e quella di sua moglie si incontrano nell’interpretazione di questo capolavoro.