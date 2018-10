Una data italiana per i Def Leppard: il 19 giugno in concerto a Milano

Un altro grande nome del metal sbarcherà la prossima estate in Italia. Sono infatti in vendita da questa mattina sul circuito Ticketone i biglietti per il concerto del prossimo 19 giugno dei Def Leppard, che saranno a Milano al Mediolanum Forum in una delle sole tre date che la band ha finora annunciato per la prossima estate. Il gruppo britannico, attualmente in tour tra Estremo Oriente e Oceania, a giugno sarà, oltre che a Milano, in Inghilterra a Donington per il Download Festival il 14 giugno e in Svizzera a Hinwil per il Rock The Ring Festival il 20 giugno. Il concerto milanese della band sarà aperto da un’altra grande formazione in ambito hard rock: gli Whitesnake, progetto di quel David Coperdale che fu voce, per un breve periodo, dei Deep Purple. I prezzi dei biglietti per questo grande evento dell’estate rock vanno dai 65 euro più prevendita del parterre agli 85 euro (sempre esclusi diritti di prevendita) della tribuna A numerata. Apertura porte prevista per le ore 18, inizio concerti dalle ore 20.

La possibile scaletta

Certo, mancano ancora otto mesi al concerto di Milano per cui farsi un’idea della scaletta che potrebbero portare sul palco non è così semplice. Di recente, i Def Leppard stanno portando in tour “Histerya”, il loro album di maggiore successo, che eseguono per intero dal primo all’ultimo brano. A completare la scaletta, poi, altri successi del gruppo. Di seguito la lista delle tracce eseguite dal vivo negli ultimi concerti:

Women Rocket Animal Love Bites Pour Some Sugar On Me Armageddon It Gods Of Wat Don’t Shoot Shotgun Run Riot Hysteria Excitable Love And Affection Let It Go When Love And Hate Collide Let’s Get Rocked Photograph

Una band da Hall of Fame

Un periodo decisamente positive quello che sta attraversando il gruppo nato a Sheffield. Oltre ad un tour mondiale che sta riscuotendo un grande successo, i Def Leppard sono stati nominati per entrare nella Rock’n’Roll Hall of Fame, il museo di Cleveland che accoglie il meglio della musica rock mondiale. La band, forte di una carriera che ha superato i quarant’anni e oltre cento milioni di dischi venduti in tutto il mondo, fa parte di un gruppetto di quindici artisti che si giocheranno l’accesso all’arca della gloria del rock. A dicembre si conoscerà l’esito della votazione, che sta coinvolgendo oltre mille tra artisti, storici della musica ed esponenti dell’industria discografica mondiale. La cerimonia di introduzione nella Hall Of Fame è in programma per il 29 marzo 2019 al Barclays Center di Brooklyn.

Un mito del rock anni Ottanta

La storia dei Def Leppard inizia nel 1977 col nome di Atomic Mass, ma dopo poco tempo il frontman Joe Elliott convinse i compagni a cambiare il nome in Def Leopard. Fu l’allora batterista Tony Kenning a suggerire di storpiare il nome in Def Leppard perché, a suo modo di vedere, l’altro sembrava troppo da band punk. Il successo planetario arriva con “Pyromania” del 1983, disco che vende oltre dieci milioni di copie solo negli Stati Uniti, ma è con “Hysteria” del 1987 che la band fa il botto. Più di venti milioni di copie vendute nel mondo, ben sette singoli entrati nelle classifiche mondiali, addirittura novantasei settimane in classifica negli Stati Uniti: negli anni Ottanta ha fatto meglio solo “Born In The USA” di Bruce Springsteen.