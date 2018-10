Brunori SAS annuncia un concerto alla Fenice di Venezia

Andrà in scena il 19 dicembre al Teatro La Fenice di Venezia un concerto speciale del cantautore cosentino Brunori SAS. Continua, quindi, la tradizione del teatro veneziano che infatti, nel periodo natalizio, ormai da anni organizza un concerto d’autore.

Brunori SAS: il concerto a Venezia

Il concerto di Brunori SAS andrà in scena alle 20 di mercoledì 19 dicembre, al Teatro La Fenice: teatro storico di Venezia, il più bello e celebre della città. Il cantautore salirà sul palco accompagnato dall’ensemble del Quartetto d'Archi di Torino, composto da Edoardo De Angelis e Umberto Fantini al violino, Andrea Repetto alla viola, Manuel Zigante al violoncello. Insieme a loro, ci saranno anche Emilio Eria alla viola e Federico Marchesano al contrabbasso. Direttore d’orchestra, invece, sarà il Maestro Stefano Amato, con i suoi arrangiamenti composti appositamente per questo concerto. Il concerto è organizzato da Veneto Jazz in collaborazione con il Teatro La Fenice, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Regione del Veneto e con il patrocinio della Città di Venezia. I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili in prevendita da mercoledì 24 ottobre, nei circuiti on line, nei punti vendita TicketOne e Venezia Unica, al call center Hellovenezia (al numero 041.2424) e nella biglietteria del Teatro La Fenice. Il costo va dai 28€ più diritti di prevendita ai 55€, sempre più diritti di prevendita.

Chi è Brunori SAS

Brunori SAS, nome d’arte di Dario Brunori, è un cantautore cosentino di 41 anni. L’artista ha all’attivo quattro dischi: “Vol. 1”, il disco d’esordio, è del 2009; nel 2011 è stata la volta di “Vol. 2 – Poveri Cristi”; nel 2014 è arrivato “Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi”; infine, nel 2017, l’album della consacrazione, “A casa tutto bene” (certificato platino). Brunori tra i cantautori italiani contemporanei più apprezzati, vincitore nel 2017 della Targa Tenco per la miglior canzone con “La verità” (disco d’oro). Quest’anno, l’artista è stato protagonista di una nuova avventura teatrale e ha inoltre condotto il programma tv “Brunori sa”, andato in onda su Rai 3.

“A casa tutto bene”: l’ultimo album di Brunori SAS

“A casa tutto bene” è il quarto e ultimo album in studio di Brunori SAS, pubblicato il 20 genaio 2017. Il disco ha raggiunto come posizione massima il terzo posto della classifica degli album più venduti in Italia. Il disco è stato anticipato dal singolo “La verità”, uscito il 16 dicembre 2016 e vincitore della Targa Tenco del 2017 come migliore canzone dell’anno. I due singoli estratti dall’album dopo la sua pubblicazione, invece, sono “Canzone contro la paura”, uscito il 24 febbraio 2017, e “Lamezia Milano”, pubblicato il 28 aprile dello stesso anno. La tracklist di “A casa tutto bene: