“We Will Rock You”: le date italiane del musical con i pezzi dei Queen

Le date delle repliche di “We Will Rock You”, il musical con le canzoni dei Queen, in Italia a ottobre

“We Will Rock You”, il musical ideato da Ben Elton, con le canzoni dei Queen, è pronto a tornare in Italia con un lungo tour teatrale. Lo spettacolo ha avuto un enorme successo tra il 2009 e il 2010, quando ha richiamato più di otto milioni di spettatori.

“We Will Rock You”: la storia

Protagonisti della storia sono Galileo e Scaramouche, insieme ai ribelli Bohemians. Vivono in una specie di società parallela, assimilabile però a quella attuale. Il loro è un percorso per riportare l’amore, la musica dal vivo e la bellezza al centro della loro vita. Il tutto, lottando con la contemporaneità: contro la multinazionale Globalsoft, che governa tutto il mondo, trasformando gli abitanti del pianeta in “automi”, consumatori acritici dalla vita programmata.

“We Will Rock You”: il nuovo musical

Il nuovo musical è anche una nuova produzione, con un nuovo cast, per oltre due ore e mezza di spettacolo. E anche nuove connotazioni del “mondo esterno”, ora rese ancor più vicine alla nostra contemporaneità. Nel ruolo di Galileo troviamo ancora Salvo Vinci, poi Alessandra Ferrari in quello di Scaramouche. Killer Queen sarà ancora interpretata da Valentina Ferrari, Paolo Barillari sarà Khashoggi e Claudio Zanelli sarà Brit. Dal cast del 2009/2010 troviamo ancora Loredana Fadda nelle vesti di Oz e Massimiliano Colonna nei panni di Pop.

La regia è di Tim Luscombe, candidato al Lawrence Olivier Award. Musiche e canzoni sono quelle originali, eseguite dal vivo da una band formatasi dopo una lunga selezione.

Quanto all’adattamento per il pubblico italiano, la traduzione è di Raffaella Rolla, mentre l’adattamento e l’aggiornamento del testo sono di Michela Berlini, Valetina Ferrari e Claudio Trotta (numero uno di Barley Arts, a cui si deve l’arrivo in Italia del musical).

Il tour italiano di “We Will Rock You”

Dopo la doppia data zero al Teatro Rossini di Civitanova Marche, il 20 e 21 ottobre, il musical debutterà ufficialmente domani al Teatro Rossetti di Trieste. Seguiranno gli spettacoli in alcuni tra i principali teatri italiani, con l’ultima replica prevista per il 9 aprile al Teatro Verdi di Gorizia. Il calendario del musical “We Will Rock You”: