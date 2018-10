La Notte di Halloween vola tra party, festival e dj set

La notte di Halloween è ormai diventata una delle più ricche di serate e dj anche in Italia, al punto da meritarsi il titolo di Capodanno d’Autunno. Per mercoledì 31 ottobre le proposte delle discoteche sono tantissime, non tutte necessariamente con obbligo di trucco e parrucco o meglio ancora di dolcetto o scherzetto. All’Amnesia di Milano va in scena l’Avotre Night, con la house dei dj Santé e Sidney Charles: tanta buona musica e nessuna zucca sparsa per il locale. Sempre a Milano, al Fabrique è in programma il Top 90 Festival, con Eiffel 65, Neja, Alexia. Non si svolgerà invece a Milano Monsterland Halloween Festival, che quest’anno avrebbe festeggiato la sua decima edizione; per gli irriducibili, l’appuntamento è stato spostato in Austria, vicino a Linz. In Emilia Romagna il rinnovatissimo Matis di Bologna propone in consolle Andrea Damante, mentre il Peter Pan di Riccione punta sulle sonorità urban, latine e pop di Vida Loca; sempre a Riccione al Cocoricò torna Memorabilia, vera e propria maratona elettonica con Cirillo, Killer Faber, Ricci Jr e tanti altri; alla Baia Imperiale di Gabicce va invece in scena Zombie Nation, con musica hip hop, reggaeton e trap; al Pineta di Milano Marittima in console Bobo Vieri in versione dj, affiancato dal dj Luca Cassani, la vocalist Lara Caprotti e il trombettista Stefano Signorini. In Veneto, infine, spiccano le proposte del gruppo Lobby: Yolo hip hop party allo Storya di Padova (dove sabato 27 ottobre Vieri fa il suo esordio da dj), ritmi latini, urban e pop con Vida Loca al King’s di Jesolo, Benny Benassi special guest al Radika di Treviso, hit dagli anni novanta ai giorni nostri con la one-night Beat all’Amis di Vicenza. A Roma doppio appuntamento con la techno allo Spazio Novecento: mercoledì 31 in consolle Amelie Lens, giovedì 1 novembre ospite speciale Marcel Dettmann.