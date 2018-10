Premio Pierangelo Bertoli 2018 a Nek, premiata anche Dolcenera

Nek riceverà il Premio Pierangelo Bertoli 2018. Un riconoscimento importante per il cantautore e polistrumentista che ha pubblicato più di 15 album e quindi rientra nei parametri stabiliti dal regolamento del Premio. Con oltre 25 anni di carriera, Nek viene premiato per il valore artistico della sua opera che è sancito, oltre che dalle sue composizioni, anche dalla risposta che il pubblico e la critica gli hanno riservato: ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Nek è reduce dall’impegno con Max Pezzali e Francesco Renga che ha portato a un lungo tour insieme e alla realizzazione di un album dal vivo. Il suo ultimo album da solista è uscito nel 2016. Il cantautore di “Laura non c’è”, “Se io non avessi te” e “Fatti avanti amore” non è l’unico artista ad essere premiato nell’edizione di quest’anno.

Gli altri artisti premiati

Tra i vincitori c’è anche Dolcenera che si aggiudica la targa nella sezione “A muso duro” per la capacità di affrontare il suo percorso e le sue composizioni in maniera intellettualmente indipendente, rimanendo fedele a se stessa. Il premio “Italia d’oro” è stato assegnato a Marco Masini, per il suo impegno nel descrivere la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica, trattando anche temi come la violenza sulle donne o la droga. La targa della sezione “Per dirti t’amo” è stata assegnata ai Negrita, esempio di libertà, integrità artistica e originalità, per l’attenzione nel creare brani dal forte impatto emotivo sul tema dell’amore universale dai caratteri anticonformisti e intellettualmente indipendenti. La serata finale, dove verranno premiati gli artisti, è prevista il 24 novembre al Teatro Storchi di Modena.

La storia del Premio Pierangelo Bertoli

Il Premio Pierangelo Bertoli nasce come riconoscimento del valore artistico e sociale dei cantautori italiani. Viene assegnato a un cantautore italiano che abbia almeno 15 album all’attivo e che abbia riscosso una carriera di successo. Gli artisti finora premiati sono stati: Luca Carboni, Eugenio Finardi, I Nomadi, Mariella Nava, Teresa De Sio, Modena City Ramblers, Il Cile, Brunori Sas, Niccolò Fabi, Levante, Teresa De Sio, gli Stadio, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Davide Van de Sfroos, Luca Barbarossa, The Zen Circus, Tazenda, Simone Cristicchi, Francesco Guccini. Nella serata finale, a seguito di selezioni che si tengono su tutto il territorio nazionale, viene anche assegnato il premio Nuovi Cantautori consistente in un riconoscimento in denaro pari a 3.000 euro. Gli altri tre premi della rassegna: A muso duro, Per dirti t'amo, Italia d'oro vengono conferiti a tre artisti per brani che celebrano l’anticonformismo, l’indipendenza intellettuale, l’amore, e la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica. La Direzione Artistica del Premio è da sempre affidata ad Alberto Bertoli e Riccardo Benini. La Direzione Musicale è di Marco Dieci, musicista che ha suonato e collaborato con Pierangelo Bertoli per molti anni.