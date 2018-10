Madonna: in arrivo il featuring con Quavo "Champagne Rose"

“Champagne Rosé” è il nuovo featuring di Madonna e Cardi B per Quavo dei Migos e il suo debutto da solista. Si tratta di uno dei singoli più amati del nuovo disco, “Quavo Huncho”, pubblicato il 12 ottobre 2018. Stando a quanto annunciato sul profilo ufficiale Instagram di Madonna, presto il brano avrà anche un video musicale.

Champagne Rosé, presto il video

Madonna ama il suo profilo Instagram, e i suoi fan ricambiano la devozione. Poche ore fa, la regina del pop ha pubblicato un breve video in cui si lasciava presagire che la sua fresca collaborazione con Quavo e Cardi B avrà anche un video musicale. Nel video, Madonna indossa una corona e solleva il calice di quello che, nella descrizione, afferma essere il suo drink preferito. “Champagne Rosé” è una canzone che spinge Madonna molto lontano dalla sua comfort zone fatta di pop e house, e lascia presagire che la sua epoca sia tutt’altro che tramontata. La data di uscita del video di “Champagne Rosé” non è ancora stata rivelata, ma potrebbe essere molto vicina.

Anche la scelta di lavorare insieme a Cardi B, rapper emergente, ha spiazzato tutti e focalizzato l’attenzione dei media sul nuovo disco di Quavo. Si tratta di un nuovo featuring, importantissimo, che forse oscurerà ancora di più la popolarità già compromessa di Nicki Minaj, una delle “allieve” di Madonna.

Quavo Huncho

“Quavo Huncho” è il debutto da solista di Quavo, uno dei tre rapper che formano la band americana Migos insieme a Takeoff e Offset. A impreziosire questa release ci sono una serie di collaborazioni molto importanti che hanno alzato le aspettative sul progetto. Oltre a Madonna e Cardi B, ci sono Drake, Lil Baby, 21 Savage, Travis Scott e molti altri. Nonostante i nomi leggendari, il disco ha ricevuto recensioni perlopiù negative da critica e ascoltatori, i quali lo hanno definito accattivante, ma al tempo stesso un disco “non memorabile”.

Madonna: il nuovo disco slitta al 2019

Parlando con il “Women’s Wear Daily”, Madonna ha rivelato che il suo nuovo disco arriverà nel 2019, e non entro fine anno come precedentemente dichiarato. «Sto terminando il disco, che dovrebbe essere pubblicato il prossimo anno. Tra un’acqua di rose e un siero, sto lavorando a dei brani. Non riesco ad abbandonare il mio lavoro». Il prossimo disco sarà per Madonna il quattordicesimo, e arriverà a quattro anni di distanza da “Rebel Heart” (2015). Il nuovo disco sarà un omaggio alla nuova vita della star, che si è di recente trasferita a Lisbona per aiutare il figlio David Banda a perseguire il suo sogno calcistico con il Benfica. «In Portogallo,» spiega la star ai microfoni di Vogue, «Ho incontrato dei musicisti incredibili, e sono finita a lavorare con loro per il mio nuovo album. Lisbona ha influenzato la mia musica e il mio lavoro».