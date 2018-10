Patty Pravo Live, in uscita il doppio cd

A distanza di oltre due anni dall’ultima uscita discografica, Patty Pravo torna nei negozi con un nuovo album live “Patty Pravo Live”, registrazione dei concerti tenuti il 24 febbraio 2018 al Teatro La Fenice di Venezia e il 4 settembre 2018 al Teatro Romano di Verona. L’album è composto da due cd ed esce a distanza di nove anni dall’ultimo album live di Patty Pravo, uscito nel 2009 “Live Arena di Verona – Sold Out” e che documentava il concerto tenuto all'Arena di Verona il 18 settembre 2008. “Patty Pravo Live” è composto da 19 canzoni: il primo cd racchiude nove brani suoni in versione classica grazie al lavoro della Grand Orchestra diretta dal maestro Ottolini; il secondo cd è composto da 10 brani tra i più rock del repertorio di Patty Pravo. Questa la tracklist di “Patty Pravo Live”:

CD 1

Concerto per Patty

Tutt’al più

Piccino

La canzone dei vecchi amanti (Chanson des vieux amants)

Non andare via

A modo mio

Col tempo

Motherless child

Dove andranno i nostri fiori

CD2

La bambola Se perdo te Orient Express E dimmi che non vuoi morire La viaggiatrice Bisanzio Cieli immensi Nuvole Piramidi di vetro Pensiero stupendo Pazza idea

Gli appuntamenti con i fan

L’album “Patty Pravo Live” sarà disponibile dal 26 ottobre ed è pubblicato su etichetta Azzurra Music. Per l’occasione Patty Pravo incontrerà i fan e firmerà le copie del disco in due appuntamenti speciali. La cantante di “Il paradiso”, “Pensiero stupendo”, “La bambola” e tanti altri brani di successo sarà il 26 ottobre 2018 alle ore 17 a Milano presso l’Hosteria della Musica alla Ferrovia del capoluogo lombardo. Il 5 novembre 2018 invece sarà a Roma, l’appuntamento è fissato alle ore 17 presso la galleria d’arte Musia (Living & Arts). Gli incontri saranno entrambi introdotti e moderati da Pino Strabioli che qualche mese fa ha lavorato allo speciale “In arte Patty Pravo” in occasione del suo settantesimo compleanno.

L'ultima uscita discografica di Patty Pravo

L’ultima album di inediti di Patty Pravo è “Eccomi” uscito il 12 febbraio 2016. Il disco, prodotto da Michele Canova Iorfida, ha visto la collaborazione di numerosi artisti come Rachele Bastreghi dei Baustelle, Tiziano Ferro, Fred De Palma, Emis Killa, Samuel dei Subsonica, Giuliano Sangiorgi, Gianna Nannini e Zibba. Un album arrivato dopo numerosi rinvii e che Patty Pravo descrisse con queste parole: «Eccomi ritrae l'effigie di una donna forte, consapevole delle proprie scelte e che, tuttavia, conserva un lato fragile da custodire e svelare con parsimonia. Frammenti di storie, ricordi, silenzi, passioni, separazioni, riavvicinamenti trovano spazio tra arrangiamenti finemente curati e particolarmente variegati». Il singolo “Cieli Immensi”, tratto dall’ultimo album, ha venduto oltre 25 mila copie, l’ennesimo successo di un’artista in grado di vendere in carriera oltre 120.000.000 di dischi in tutto il mondo con le sue canzoni tradotte in 8 lingue.