Marco Ligabue, "Quante vite hai" è il nuovo singolo

Si chiama “Quante vite hai” il nuovo singolo di Marco Ligabue, disponibile da qualche giorno per il download, sulle piattaforme streaming e in rotazione radio. L’artista ha concluso un lunghissimo tour estivo in 50 piazze italiane e ora torna con il suo nuovo lavoro prodotto da Corrado Rustici. Per sottolineare il concetto di tempo che va oltre questa vita, Marco Ligabue ha deciso di girare il videoclip che accompagna il brano in una delle città più spettacolari d’Italia: la bellissima Matera. Con la magia unica dei suoi Sassi è tra le più antiche città del mondo, dal 1993 dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sarà Capitale Europea della Cultura per il 2019. Marco Ligabue ha anche voluto rendere omaggio a Lucio Battisti nello stesso video di quella che rappresenta una vera e propria richiesta di condividere con la persona amata tutte le vite future. Prenotarsi per tutte le vite future è una grande dichiarazione d’amore, è condividere un percorso dove si conosce il punto di partenza ma non il punto di arrivo.

La carriera da solista di Marco Ligabue

Marco Ligabue ha iniziato la sua carriera da solista nel 2013 e precedentemente è stato chitarrista e autore di testi e musica dei Rio e dei Little Taver. Al suo attivo ha tre album: “Mare dentro”, “L.U.C.I. (Le Uniche Cose Importanti)” e “Il mistero del Dna”. Testimonial di Avis e City Angels, è riuscito con gli anni a distaccarsi dall’essere solo il fratello di Luciano riuscendo a costruirsi una carriera di tutto rispetto. Al suo album di debutto da solista “Mare dentro” è stato registrato tra Sardegna, Versilia e gli Stati Uniti, mentre il suo secondo album “L.U.C.I. (Le Uniche Cose Importanti”) hanno collaborato anche Jim Bogios dei Counting Crows, Beppe Carletti dei Nomadi, Paolo Belli e Antonella Lo Coco. L’ultimo singolo pubblicato da Marco Ligabue è stato “Che bella parentesi”, un singolo anch’esso prodotto da Corrado Rustici e uscito il 5 giugno 2018, in pieno tour estivo.

La passione live di Marco Ligabue

Ma è nell’attività live che Marco Ligabue riesce ad esprimersi al meglio. Dopo un lunghissimo tour durato tutta l’estate, il cantautore è pronto nuovamente a ritornare sul palco. Nel corso degli anni è diventato uno degli artisti italiani più attivi con ben 125 concerti tenuti solo nel 2017. Una passione che non nasconde nemmeno nelle interviste: «In tour ci sono sempre per diversi motivi. Ho scoperto un lato di me che mi era totalmente ignoto. Quando ho cominciato nel 2013 il grande dubbio per me era come interagire con il pubblico, come gestire un microfono e il palco. Nei primi 15-20 concerti ero impacciato, goffo. Poi in realtà, proprio perché percepivo di non essere a mio agio, mi sono messo, concerto dopo concerto, a cercare di migliorare e ho scoperto un lato da intrattenitore per cui moltissimi si complimentano a fine concerto e che forse arriva anche prima delle canzoni. Ad un certo punto ho iniziato a provarci gusto, a prendere confidenza con il me narratore e invece di cercare magari palchi di grandi festival o realtà più scintillanti, tv, radio o grandi numeri sul web (che comunque non mi dispiacerebbero), ho cercato di privilegiare i concerti perché quando una persona viene a vederti capisce davvero chi sei, se sente solo una canzone in radio o un passaggio in tv magari non capisce totalmente cosa vuoi raccontare».