Malika Ayane canta con le fan in un rione di Napoli

Un intenso weekend napoletano per Malika Ayane, alla vigilia del via del “Domino Tour” che scatta venerdì con la data zero al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo (TE). La cantante milanese ha condiviso sul suo profilo Instagram diversi momenti del suo soggiorno nel capoluogo campano, incentrato sulla presentazione del suo ultimo disco alla Feltrinelli tenutasi sabato pomeriggio. Il fuori programma più inatteso si è consumato sabato sera nel rione Sanità. La cantante è arrivata in sella ad uno scooter insieme ad alcuni amici e quando un gruppetto di ragazze che stavano cenando in un locale del quartiere si è accorto della scena è iniziato l’improvvisato karaoke. Le ragazze hanno iniziato ad intonare uno dei brani storici della Ayane, “Come Foglie”, e l’artista, casco in testa e giubbetto di pelle nera, si è avvicinata a loro unendosi al coro. Un momento simpatico immortalato da una ragazza e condiviso subito su Instagram, diventando presto virale. Poco dopo è stata la stessa Ayane a mostrare perché si trovava nel rione: una cena nella storica pizzeria Concettina ai Tre Santi, con tanto di foto postata sul proprio profilo social.

Tra nuovo album e nuovo tour

Dopo la due giorni napoletana di venerdì e sabato, la Ayane si è spostata ieri a Palermo nell’ambito del mini tour all’interno delle librerie Feltrinelli, dove ha incontrato fan e curiosi per parlare del suo ultimo album, “Domino”, uscito lo scorso 21 settembre. Nei prossimi giorni sbarcherà però in Abruzzo, da dove prenderà il via il tour vero e proprio per promuovere il quinto album della sua carriera. Come anticipato, venerdì sera (inizio previsto ore 21) la data zero del tour sarà al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo. Sarà il primo dei concerti del “Domino Tour”, che vedrà la Ayane portare sul palco un esperimento già provato in passato con ottimi riscontri: presentare i brani con arrangiamenti completamente diversi. Sul palcoscenico la musicista sarà accompagnata da: Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra.

I concerti del “Domino Tour”

Queste tutte le date del tour: