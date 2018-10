Giovanni Allevi prepara l'Equilibrium Tour Christmas

Dopo il tour estivo, Giovanni Allevi torna nuovamente live in occasione delle festività natalizie con l’Equilibrium Tour Christmas. Il compositore, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana, si esibirà dal 12 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019 in 12 date imperdibili con due opere inedite e tantissimi sorprendenti ospiti. Queste le parole di Allevi: «Nello spirito del Natale non potevo che fare un regalo a mio modo: presentare al pubblico due mie nuove composizioni scritte negli ultimi mesi, indipendentemente dalle uscite discografiche. Un segno di riconoscenza per il travolgente affetto ricevuto durante l’Equilibrium Tour». Tra i concerti più attesi ci saranno quelli del 19 dicembre a Milano al Teatro Dal Verme, e quello del 26 dicembre a Roma nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica, durante i quali verranno eseguite in prima assoluta due composizioni inedite scritte da Giovanni Allevi come riporta il sito ufficiale del compositore. «Mi piace pensare a queste mie creazioni come ad una gioia da condividere, anche con i più piccoli fan. Ma non voglio svelare la sorpresa perché anche per me saranno momenti di grande emozione».

Le date del tour

Queste le date in programma per l’”Equilibrium Tour Christmas”:

2018

12 dicembre – La Spezia – Teatro Civico

18 dicembre – Legnano (Milano) – Teatro Galleria

19 dicembre – Milano – Teatro Dale Verme

20 dicembre – Lugano – Teatro Lac

21 dicembre – Gorizia – Teatro Comunale

23 dicembre – Cittanova (Reggio Calabria) – Teatro Gentile

26 dicembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica

29 dicembre – Riccione (Rimini) – Palacongressi

2019

3 gennaio – San Severo (Foggia) – Teatro Verdi

5 gennaio – Montebelluna (Treviso) – PalaMazzalovo

6 gennaio – Torino – Teatro Colosseo

10 gennaio – Bologna – Teatro EuropAuditorium

Il tour è annunciato come una vera e propria festa con la partecipazione di ospiti davvero particolari: dal fenomeno appena sbocciato in conservatorio, alla giovane inarrestabile promessa, fino al solista di fama internazionale. Un grande appuntamento, per celebrare la festa più bella del mondo insieme ai suoi fan, permettendo anche in via eccezionale ad alcuni di essi di esibirsi calcando lo stesso palcoscenico. I concerti, oltre alla presenza di talentuosi ospiti, tra cui alcuni fortunati fan, ed al regalo di prime interpretazioni, non poteva non prevedere l’esecuzione di alcune tra le più famose melodie del Natale, in una originale rilettura, per pianoforte e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi per l’occasione.

Equilibrium, il disco di Giovanni Allevi

Equilibrium è l’ultimo disco di Giovanni Allevi uscito ad ottobre 2017. Il progetto ha visto la partecipazione del virtuoso pianista americano Jeffrey Biegel (che vanta collaborazioni da Leonard Bernstein a Keith Emerson) per la registrazione del primo Concerto per Pianoforte e Orchestra Sinfonica del compositore. In tutti i brani Allevi suona il pianoforte, mentre Biegel è alla tastiera nel “Concerto per Pianoforte e Orchestra n.1”, sotto la direzione dello stesso Allevi. L’intero album è stato eseguito in prima mondiale negli Stati Uniti il 26 agosto 2017. Dopo l’uscita Giovanni Allevi è stato protagonista di un lungo tour che ora vede la sua prosecuzione naturale con questo speciale natalizio.