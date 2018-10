Aspettandolo a XF12, ecco Infame, la mini capsule di Haute Couture by Fedez

Si è tenuto sabato 20 ottobre 2018, presso lo store Diesel di Piazza San Babila, il lancio della Mini Capsule Haute Couture by Fedez oltre che l’Haute Couture Customization Lab” di Diesel, che consentirà ai propri clienti di creare capi unici con le critiche che ricevono più di frequente.



L’agenzia Punk For Business, parte di Ws Corp, ha curato l’idea creativa e la produzione dell’evento. Durante la serata l’artista si è messo in gioco realizzando graffiti sulla vetrina dello store, riportanti messaggi d’odio dei propri Haters e autografando, ai fan presenti, le t-shirts della Capsule. Diesel ha infatti lanciato di recente Haute Couture, una potente campagna e collezione in edizione limitata che prende posizione contro il cyberbullismo, con un cast di personaggi famosi tutti colpiti da odio e critiche online come Nicki Minaj, Gucci Mane, Bella Thorne, Bria Vinaite, Tommy Dorfman, Miles Heizer, Yovanna Ventura, Barbie Ferreira, Yoo Ah-In e Jonathan Bellini.



Ogni celebrity ha scelto una critica ricevuta e Diesel ha customizzato la collezione con quelle stesse parole, per mostrare che "più odio indossi, meno te ne interessi". Ad esempio, Nicki Minaj è stata soprannominata “The Bad Guy”, Gucci Mane è stato definito “Fuck you, Imposter”, Bella Thorne è stata chiamata “Slut” e Tommy Dorfman “Faggot”. Diesel ha offerto la stessa opportunità al rapper italiano Fedez lasciandogli tela bianca affinché potesse personalizzare bomber, felpe, t-shirt e cappellino della collezione con il proprio insulto. Nasce così INFAME la mini capsule di Haute Couture by Fedez. La mini capsule Haute Couture by Fedez è disponibile negli store Diesel, online e presso alcuni rivenditori selezionati.



Da spettatore a protagonista il passaggio è breve. Ora i clienti di Diesel potranno privare l’odio del suo potere, scegliendo il proprio capo preferito all'interno dell'intera collezione Diesel e personalizzandolo con i commenti di odio ricevuti. L’Haute Couture Customization Lab, il servizio di personalizzazione è attivo nei Diesel Store di Milano (Piazza San Babila) e Roma (Piazza di Spagna) durante tutti i weekend dal 6 ottobre fino al 6 novembre.