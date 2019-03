Lana del Rey pubblica un teaser del suo nuovo singolo

Non è un mistero che Lana Del Rey sia immersa nel lavoro di preparazione del suo nuovo disco in arrivo, “Norman Fucking Rockwell”. L’album, il quale dovrebbe arrivare nel 2019, non ha ancora una data di uscita. Dopo due singoli di grande successo, Lana ha lasciato intendere che le sorprese non sono ancora finite.

Nuova musica in arrivo?

Il teaser video di Lana Del Rey, sprovvisto di descrizione, è uscito lunedì 15 ottobre sul suo profilo Instagram. Nel piccolo corto, Lana mima le parole di una canzone che suona sullo sfondo della stanza, e fa sognare i suoi ammiratori all’idea che, presto, possa uscire un nuovo singolo. Non è tuttavia la prima volta che la star diffonde i teaser di quelle che potrebbero essere nuove uscite e, qualche settimana dopo, cancella il post. Era già capitato diverse settimane fa con le clip di “How to Disappear” e “Cinnamon”.

L’album, “Norman Fucking Rockwell”, previsto in arrivo nel 2019, presenta già due singoli che hanno riscosso un buon successo. Il primo, “Mariners Apartment Complex”, è stato seguito a pochi mesi di distanza da “Venice Bitch”.

Lana Del Rey non ha tempo da perdere: nel corso del 2018, aveva già pubblicato l’album “Lust for Life” (Luglio), il quale comprendeva collaborazioni e featuring con alcuni degli artisti più rilevanti del momento musicale, come A$AP Rocky, The Weeknd, Playboy Carti e Stevie Nicks.

Lust for Life, un successo notevole

La star batte il ferro fin che è caldo sfruttando gli strascichi maestosi del grande successo del suo disco precedente, “Lust for Life”. L’album è considerato il migliore fino ad ora: la critica lo ha premiato con recensioni davvero ottime. Il disco, qualificatosi all’interno della Billboard 200 e poi della classifica dei migliori album alternativi, presenta alcune caratteristiche che lo hanno reso unico nel suo genere. Il singolo “Love” (disco d’Oro anche in Italia), sfrutta le emozioni del presente e le usa per creare qualcosa che la ha tenuta per lunghe settimane ai vertici delle classifiche.

Per Lana, il disco è stato un grande cambiamento rispetto alle release precedenti. «Penso che una buona parola per descriverlo sia “presente”,» spiega Lana ai microfoni di Billboard, «Meno incentrato sull’esterno che guarda dentro, e più integrato alla prospettiva a livello di testi. Ho iniziato a scrivere le canzoni più cupe per prime: “Heroine”, “Get Free”, “13 Beaches”. Così ho avuto modo di consolidare tutte le lamentele che dovevo esprimere. A quel punto, dopo la catarsi, mi sono detta che avrei potuto invitare i miei amici. Le elezioni presidenziali americane erano in corso proprio mentre stavo scrivendo, ecco perché mi sono ritrovata a scrivere “When the World was at War we kept dancing” e “God Bless America –And all the Beautiful Women in it”».

Un libro di poesie

Oltre all’intenso lavoro di composizione musicale, Lana Del Rey ha in cantiere un altro progetto molto importante. Il suo obiettivo prossimo, infatti, è quello di pubblicare un libro di poesie, una delle sue più grandi passioni. Stando a quando ammesso dalla stessa Lana, il libro sarebbe in lavorazione e 13 poesie lunghe sarebbero già quasi pronte. La star ha già pensato anche ad un ipotetico titolo per la raccolta, ovvero “Violent Bent Backwards over the Grass”, una delle sue strofe preferite all’interno delle poesie che ha composto lei stessa.