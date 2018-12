PLAY: nel 2019, il primo Festival dedicato alle colonne sonore

La compagnia americana Insomniac ha annunciato che nel 2019 andrà in scena il primo festival della musica dedicato ai temi dei videogiochi. Insomniac, ovvero gli organizzatori dietro l’EDC Las Vegas, stanno ultimando gli ultimi preparativi per programmare un evento che unirà appassionati di musica e di “competitive gaming”, uno dei new business più rilevanti del momento economico.

PLAY: nel 2019 il festival sui temi dei videogames

Il videogaming competitivo è uno dei mercati più interessanti degli ultimi anni. Sempre più musicisti, imprenditori e visionari si affacciano alle grandi opportunità di questo business sorto nel cuore dell’intrattenimento videoludico. Gli eSports affascinano i giovanissimi e attraggono nuovi investitori ogni anno, non solo tra le aziende informatiche, ma anche sponsor provenienti da mercati strettamente interconnessi. PLAY sarà il primo Festival interamente dedicato ai fondamentali temi del gaming moderno: musica, videogioco, eSports e cosplay. Si tratterà di un punto di incontro tra alcuni dei grandi nomi della musica elettronica e personalità di spicco nel mondo dei videogiocatori professionisti.

Il primo a credere nel progetto PLAY è proprio Pasquale Rotella, il CEO della Insomniac: «Ci sono così tante similitudini tra il gaming e le comunità di musica dance,» spiega sul sito ufficiale dell’azienda, «A partire dalla loro natura inclusiva fino alla full immersion nella creatività. PLAY Festival sarà un’opportunità per connettere due mondi così variopinti in un singolo evento che sarà interessante, autentico e ispirerà le nuove generazioni di fan».

Attualmente in progetto PLAY si trova ancora in uno stadio embrionale: non sono ancora stati annunciati artisti, date o line-up per l’evento.

Le attività

PLAY 2019 prevedrà le più svariate attività collaterali al mondo della musica e dei videogiochi. A partire dalle classiche installazioni arcade fino alla realtà virtuale, la corsa dei droni e il laser tag, il Festival ospiterà anche mostre artistiche e musica dal vivo. L’obiettivo è quello di dimostrare al mondo che il videogioco non è solo una semplice attività, ma anche un punto di incontro tra persone che normalmente comunicherebbero solamente online. Tra i protagonisti principali del PLAY, ci saranno alcune delle personalità di spicco della musica (soprattutto elettronica e hip-hop) che hanno trovato una nicchia anche nel settore dei videogiochi.

Tra musica e videogiochi

Dal momento della loro nascita, musica elettronica e videogiochi hanno sempre viaggiato insieme. Pur non essendoci ancora una lista ufficiale delle celebrità che prenderanno parte dal PLAY Festival, è risaputo che svariati musicisti amano videogiocare nel tempo libero e, a volte, scelgono di farlo addirittura in streaming su piattaforme come Twitch. Marshmello condivide la sua passione per giochi come “Fortnite”, “Fifa”, “God of War” o “Just Cause” su YouTube, offrendo ai suoi fan un’occasione per trascorrere con lui alcuni momenti di puro intrattenimento non per forza legati alla musica che produce. Anche personalità come deadmau5, Post Malone, The Game, Diplo e moltissimi altri sfruttano regolarmente Twitch per comunicare e interagire con i fan mentre si divertono a giocare con i videogames.