Benji & fede, a sorpresa concerto in Piazza Duomo

In attesa dell’instore tour dove incontreranno i fan, Benji e Fede sorprendono tutti e si presentano in Piazza Duomo a Milano per una piccola esibizione dal vivo. Il duo è arrivato in metropolitana e circondato dai fan ha eseguito il singolo “Moscow Mule” e cover come “Let it be” dei Beatles. Una giornata davvero particolare per Benji & Fede che dopo l’esibizione hanno stupito ancora una volta attraverso i social. Prima hanno pubblicato una foto che li ritrae vestiti da ballerine con la frase: “Chiudete l’internette. Per che cosa ci avranno conciati così?” poi lo stesso Benjamin Mascolo lanciato un piccolo contest: “Scrivete nei commenti una città in cui vorreste che lo facciamo”, riferendosi all’esibizione live in Piazza Duomo.

"Siamo Solo Noise - Limited Edition" in uscita il 2 novembre

L’intenzione quindi del duo è quella di esibirsi in altrettante piazze, prima del grande appuntamento del 16 novembre al Mediolanum Forum di Assago. Nel frattempo il 2 novembre sarà pubblicato “Siamo Solo Noise – Limited Edition”, ad otto mesi esatti dall’uscita di “Siamo Solo Noise”. Questa nuova versione contiene 4 nuovi brani inediti e una nuova versione di “Niente di speciale” cantata in duetto con Mr Rain. Questa la tracklist di “Siamo solo Noise – Limited Edition”:

Universale La canzone più triste del mondo Temporale Senza salutarti Niente di speciale feat. Mr.Rain Da grande Incendio On demand feat. Shade XX settembre Sempre Moscow Mule Siamo solo noise Take away Glu Glu Disordine Buona fortuna

Il nuovo album è già preordinabile su iTunes e su Amazon in versione standard e autografata.

Palasport, X Factor e Instore tour

I prossimi appuntamenti con Benji & Fede sono in programma da novembre in vista della presentazione del nuovo progetto discografico. Saranno 11 le date negli store, questi gli appuntamenti previsti finora:

2 novembre - TORINO MediaWorld 8 Gallery h. 18:00

3 novembre MILANO Mondadori Piazza Duomo h. 16:00

5 novembre MARCIANISE (CE) Mondadori cc Campania h. 16:00

9 novembre ALBIGNASEGO (PD) Mondadori cc Ipercity h. 17:30

10 novembre BARI Feltrinelli Via Melo h. 14:00

11 novembre BRESCIA Mondadori cc Frecciarossa h. 17:30

14 dicembre STEZZANO (BG) MediaWorld cc Le Due Torri h. 17:00

15 dicembre ROMA Discoteca Laziale h. 16:00

16 dicembre ANDRIA Mondadori h. 16:00

17 dicembre CATANIA Feltrinelli h. 16:00

18 dicembre PALERMO Feltrinelli h. 14:00

Oltre alla data del 16 novembre al Mediolanum Forum, Benji & Fede si esibiranno anche il 25 novembre al Palalottomatica di Roma con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Federico Rossi e Benjamin Mascono saranno anche i conduttori di X Factor Daily, in onda dal 19 ottobre tutti i giorni su Sky Uno alle 19.40, per raccontare la preparazione dei concorrenti alle puntate dei Live.