DJ Snake, Cardi B, Selena Gomez, Ozuna: fuori il video di Taki Taki

Quando DJ Snake ha arruolato Ozuna, Selena Gomez e Cardi B per una canzone, sapeva di avere dalla sua parte un team vincente e un progetto da super hit. Con le sue sonorità orecchiabili, la canzone si è subito guadagnata la simpatia di tutte le classifiche internazionali.

“Taki Taki”: il video è uscito il 9 ottobre

Dopo quattro giorni di attesa dal teaser esce il video musicale di “Taki Taki” il quale, in poche ore, ha già totalizzato numeri degni di nota. Dalle tinte post-apocalittiche, il video mostra i quattro artisti che si scatenano nel ritmo contagioso di “Taki Taki” in compagnia di pochi sopravvissuti. È l’arrivo conclusivo di Selena Gomez a portare un’atmosfera verde e colma di speranza. Prodotto e diretto da Colin Tilley, ha totalizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni in poche ore, cifra destinata ad aumentare.

La canzone, che come aveva preannunciato Cardi B sarebbe stata una hit, ha debuttato al primo posto della classifica Hot Latin Songs di Billboard grazie soprattutto alla straordinaria potenza di vendite digitali. In poche ore si è consolidata come uno dei migliori lanci della storia della musica latinoamericana. «Volevo fare una canzone reggaeton da discoteca,» ha spiegato il DJ a Billboard, «Quindi l’ho mandata ad Ozuna che si è superato. Poi volevo anche delle donne nella canzone, e chi meglio di Cardi e Selena? Insieme, sono energia pura. Sono una grande combinazione».

DJ Snake: i suoi record

La carriera di Dj Snake non è mai stata così rilevante come nell’ultimo periodo. Di recente, è divenuto il quinto artista nella storia di Spotify a guadagnare un miliardo di ascolti per due differenti canzoni nello stesso tempo: la sua collaborazione con MØ e Major Lazer, “Lean On”, ha superato il miliardo nel 2017, mentre dal 6 ottobre anche “Let Me Love You” con Justin Bieber ha raggiunto le stesse cifre. Nel frattempo, anche “Taki Taki” si avvia allo stesso potenziale destino: con oltre 42 milioni di ascolti sulla piattaforma di Streaming, e oltre 35 milioni di visualizzazioni su YouTube. DJ Snake si unisce così all’Olimpo dei pochi eletti che hanno raggiunto un simile traguardo musicale, collocandosi accanto a Drake, Ed Sheeran, Justin Bieber e The Chainsmokers.

Cardi B in testa alle classifiche

Per sette settimane di fila, Cardi B ha mantenuto saldo il suo primo posto nella Billboard Hot 100 con “Girls Like You” insieme ai Maroon 5. La rapper ha pareggiato con Iggy Azalea per il numero di settimane in testa grazie anche a “I Like It” con Bad Buny e J Balvin. Di recente, la star si è confessata al W Magazine, rivelando le sue prime incertezze quando, dopo aver sfondato con “Bodak Yellow”, si è scoperta incinta: «Quando l’ho scoperto credevo di impazzire. Tutti, attorno a me, mi dicevano: non è mai successa una cosa simile. Tutti gli artisti hanno aspettato qualche anno prima di fare figli, e questo invece è il tuo primo anno. Rovinerai tutto. Come pensi di farcela?» Nonostante le paure iniziali, la fiducia e il duro lavoro di Cardi le hanno permesso non solo di superare felicemente la gravidanza, ma di affrontare il percorso con una motivazione professionale senza precedenti, che la ha spinta dov’è adesso.

Selena Gomez: ancora in pausa social

Dopo aver annunciato ai suoi fan che il nuovo disco sarebbe già pronto e in procinto di arrivare, Selena Gomez si è presa una nuova pausa dai social. Il suo passo indietro, stando a quanto dichiarato su Instagram, è voluto da lei stessa, che spera di riuscire a godersi il momento senza doverlo per forza tradurre in ottica social di likes e visualizzazioni. Nonostante le pause, la star è ancora la numero uno di Instagram, con oltre 144 milioni di followers da tutto il mondo.