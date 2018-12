The Rasmus: tutto sui concerti di Roncade e Milano

La band di “In The Shadows” sbarca in Italia per due date del “Dark Matters Tour”

Prima il New Age di Roncade, locale storico della musica live italiana nel Trevigiano, poi il banco di prova dell’Alcatraz di Milano. Doppietta italiana in arrivo per i The Rasmus, che stasera e domani saranno in concerto nel nostro paese per due tappe del tour promozionale di “Dark Matters”. È il primo concerto della stagione invernale quella di stasera al New Age Club, che riapre i battenti dopo la chiusura estiva. Biglietti ancora disponibili in cassa al prezzo di 25 euro. L’apertura porte è prevista per le 19.45, ma l’esibizione della rock band finlandese sarà preceduta da quelle degli Overlaps (inizio ore 20) e dei The Shiver (ore 20.40). Il gruppo di “In The Shadows” salirà sul palco intorno alle 21.30. Biglietti ancora in vendita anche sul circuito Ticketone invece per quanto riguarda il live di domani sera a Milano: prezzo unico di 28,75 euro. I tagliandi saranno in vendita anche alla cassa del locale al costo di 30 euro. All’Alcatraz invece apertura porte prevista per le 19, alle 19.20 esibizione degli Overlaps e alle 20 dei The Shiver. Il live dei The Rasmus è previsto per le 21.

“Dark Matters Tour”: info e scaletta

La band finlandese è ormai in giro per il mondo da circa un anno per promuovere il suo nono album in studio. Un tour che andrà avanti ancora fino alla fine di novembre con queste date:

8 ottobre – Roncade, New Age Club

9 ottobre – Milano, Alcatraz

10 ottobre – Solothurn, Kohmehl

12 ottobre – Lione, Ninkasi

13 ottobre – Strasburgo, La Laiterie

14 ottobre – Karlsruhe, Substage

15 ottobre – Dortmund, FZW

18 ottobre – Norwich, Waterfront

19 ottobre – Newcastle, University

20 ottobre – Nottingham, Rock City

21 ottobre – Glasgow, Garage

23 ottobre – Manchester, Academy 2

24 ottobre – Bristol, Marble Factory

25 ottobre – Southampton, Engine Rooms

26 ottobre – Londra, Koka

9 novembre – Buenos Aires, Teatro Vorterix

11 novembre – San Paolo, Torpical Butanta

13 novembre – La Paz, Teatro Al Aire Libre Jaime Laredo

15 novembre – Santiago del Cile, Club Chocolate

17 novembre – Quito, Antiguo Teleferico

19 novembre – Monterrey, Escena

20 novembre – Santiago de Queretaro, Teatro Metropolitano

22 novembre – Guadalajara, C3 Stage

23 novembre – Città del Messico, Pabellon Cuervo

Questa invece la scaletta che il gruppo sta portando in scena nelle ultime settimane e che probabilmente verrà eseguita nei live di stasera e domani:

F-F-F-Falling Guilty No Fear Empire Time To Burn Immortal Justify Nothing Wonderman Not Like The Other Girls Still Standing Paradise In My Life First Day Of My Life Livin’ In A World Without You In The Shadows Holy Grail Sail Away

Il successo planetario di “In The Shadows”

Definire i The Rasmus una “one-hit wonder” sarebbe riduttivo nei confronti della carriera pluri ventennale della band finlandese. Certo è che però la loro fama presso il grande pubblico è legata indissolubilmente a “In The Shadows”, la hit che a inizio 2003 portò Lauri Ylonen e soci al successo in tutto il mondo. “Dead Letters”, l’album dal quale è tratta, ha venduto circa due milioni di copie, entrando in classifica in tutta Europa. La band ha continuato la sua attività senza sosta dopo quell’apice, ma non ha più raggiunto un successo di quelle proporzioni.