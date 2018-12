The Fratellis: tutto sul concerto di Milano

Data unica in Italia al Santeria Social Club per la band di “Henrietta” e “Chelsea Dagger”

Torna in Italia una delle band di riferimento del brit-pop del nuovo Millennio. I Fratellis saranno di scena questa sera (apertura cancelli ore 19, live dalle ore 20) al Santeria Social Club di Milano per l’unica data italiana del loro nuovo tour, quello che portano avanti da qualche mese per promuovere “In Your Own Sweet Time”, uscito lo scorso marzo. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone o questa sera direttamente ai cancelli: il prezzo, unico, è di 34,50 euro. Ad aprire il live della band scozzese saranno i Mona.

Info e scaletta del tour

La data di Milano sarà una delle ultime di questa tranche europea per la band di “Henrietta”. I Fratellis la completeranno nei prossimi giorni con i concerti di Monaco di Baviera, Berlino (entrambi già soldout), Sint Niklaas e Amsterdam. Dal 21 ottobre, invece, saranno di scena in Estremo Oriente con tre live in Cina (Pechino, Shanghai, Hong Kong), una a Taipei, tre in Giappone (prima Osaka poi doppietta a Tokyo) e quattro in Australia (a Fremantle, Brisbane, Melbourne e Sidney). Dal 3 dicembre e fino a ridosso del Natale, invece, altro mini tour britannico, con tappe a Dublino, Belfast, Leeds, Manchester, Newcastle, Plymouth, Bournemouth, Nottingham, Londra, Birmingham, Glasgow, Hull, Reading, Cardiff e gran finale a Brighton il 22 dicembre.

Questa la scaletta che potrebbero portare sul palco questa sera:

Henrietta Baby Don’t You Lie To Me! Starcrossed Losers Flathead Imposters (Little By Little) Whistle For The Choir For The Girl Sugartown Everybody Knows You Cried Last Night I’ve Been Blind Ole Black’n’Blue Eyes Stand Up Tragedy Creepin’ Up The Backstairs Thief Baby Fratelli We Need Medicine Too Much Wine Chelsea Dagger Runaround Sue (Dion cover)

La doppia vita dei Fratellis

Un decennio abbondante di carriera e di hit al fulmicotone hanno reso i Fratellis una delle band di culto nell’ambito del rock che arriva dalla terra d’Albione. Ritrovatisi per la prima volta nel 2005 a Glasgow, John Lawler, Barry Wallace e Gordon McRory hanno subito fatto accendere i riflettori su di loro con il disco di esordio, “Costello Music”, uscito l’11 settembre 2006. Trainato dal successo del funambolico singolo “Chelsea Dagger” (canzone che la Juventus usava per celebrare ogni gol nel proprio stadio), l’album vola direttamente alla numero due della classifica britannica, battuto solo da “FutureSex/LoveSounds” di Justin Timberlake e vi resta per ter settimane, accendendo i riflettori sul gruppo. Aprono i concerti, tra gli altri, a Kasabian e Police e nel frattempo si preparano al secondo disco, quello che dovrebbe lanciarli definitivamente. “Here We Stand” esce a giugno 2008 ma non ha il successo del precedente lavoro pur arrivando alla numero 5 della classifica inglese. Il gruppo allora si prende qualche anno di pausa, durante la quale i tre membri portano avanti i loro progetti paralleli (John con i Codeine Velvet Club, Barry con i Twang, Gordon con i Throne O’Diablo), ma torna in pista nel 2012 con alcun live. Nel 2013 arriva un nuovo album, “We Need Medicine”, cui fanno seguito nel 2016 “Eyes Wide, Tongue Tied” e l’ultimo “In Your Own Sweet Time”. L’unità di un tempo pare ritrovata e con essa la voglia di fare rock.