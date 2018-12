The Struts: a marzo un concerto a Milano

La band rock The Struts arriva finalmente in Italia con un concerto che si terrà il prossimo 2 marzo presso i Magazzini Generali di Milano. Si tratta della loro seconda volta in Italia, dopo aver aperto a Lucca nel settembre 2017 il concerto dei Rolling Stones. I biglietti sono disponibili da oggi e in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation, mentre per tutti gli altri sarà possibile acquistarli da domani su Ticketone o presso i punti vendita autorizzati.

The Struts: la nuova icona del glam rock

Il gruppo inglese, che in pochi anni è diventato un’icona del glam rock, dell’alternative rock e dell’indie rock sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, è composto da Luke Spiller (cantante), Adam Slack (chitarrista), Jed Elliott (bassista) e Gethin Davies (batterista). I The Struts sono famosi anche per essere stati opening act di gruppi rock leggendari, come i Guns ‘N’ Roses, i Rolling Stones, i Motley Crue, i The Who e i Foo Fighters. Parlando di loro, Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana e frontman dei Foo Fighters, li ha definiti «la migliore band di apertura» che il suo gruppo abbia mai avuto. Il quartetto è considerato oggi una una delle migliori rock band contemporanee.

Il nuovo album “Young&Dangerous”

I The Struts iniziano la loro avventura discografica nel 2014 pubblicando il primo album “Everybody Wants”, poi riproposto in una seconda edizione con l’etichetta Interscope Records nel 2016. L’uscita del disco è accompagnata anche dalla pubblicazione dei due singoli “Could Have Been Me” e “Kiss This”. Ad ottobre è prevista la pubblicazione del secondo disco della band, dal titolo “Young&Dangerous”, che è stato già anticipato dai due singoli “Body Talks” e “Bulletproof Baby”. «Una delle cose che desideriamo fare con la nostra musica – ha spiegato Spiller – è ispirare le nuove generazioni ad imbracciare nuovamente una chitarra. Viviamo in un’epoca in cui l’hip-hop e la musica dance predominano ed è una bella cosa, ma desideriamo ricordare a tutti che esiste anche altro. Questo album è il nostro modo di dire che se ti senti spesso fuori posto, puoi sempre tirar fuori una chitarra elettrica e trovare il modo di usarla».

Chi sono i The Struts

I The Struts sono una rock band inglese, fondata da Luke Spiller e Adam Slack nel 2009 a Derby. Al cantante e al chitarrista, si sono aggiunti tre anni dopo anche Gethin Davies alla batteria e Jed Elliott al basso. I quattro riescono subito a imporsi nel panorama musicale inglese e internazionale, riscuotendo l’attenzione del pubblico grazie alla loro energia, al look glam e soprattutto alla loro travolgente musica. Nel 2012, il loro primo singolo “I Just Know” diviene la “canzone della settimana” sulla radio rock inglese XFM e viene scelta per la campagna promozionale di una marca di jeans dalla nota catena di abbigliamento Primark. Nel loro primo tour, la band si fa seguire nei costumi da Zandra Rhodes, la celebre stilista che ha disegnato molti degli abiti indossati da Freddy Mercury durante le esibizioni dei Queen.