Prince: una laurea ad honorem postuma

Una laurea honoris causa in letteratura. È stato questo il riconoscimento che l’Università del Minnesota ha voluto tributare a Prince, a più di due anni dalla sua scomparsa.

La laurea ad honorem

L’intenzione dell’Università, nella persona del rettore dell’ateneo Eric Kaler, era risalente nel tempo, precedente alla morte dell’artista. Per questo l’ateneo ha ritenuto importante non venire meno alla sua idea iniziale, conferendo ugualmente il titolo a Prince.

«Quando, tre anni fa, mi è stata affidata la direzione della scuola di musica dell’università, i miei colleghi avevano già comunicato a Prince la loro volontà di onorarlo con una laurea. Mi è stato detto che lo trovava fantastico», ha spiegato Michael Kim. «Era evidente che l’idea gli faceva veramente molto piacere. Il mio più grande sogno era quello di incontrarlo, ma purtroppo ora lui non c’è più e io non ci sono riuscito. Questo riconoscimento lo trovo estremamente corretto, soprattutto ora che Prince non è più tra noi».

La cerimonia

A ritirare la laurea è stata la sorella dell’artista, Tyka Nelson («anche se non ho nemmeno completato il college», ha detto ridendo durante una cerimonia che ha avuto luogo la sera di mercoledì 26 settembre presso la Ted Mann Concert Hall di Minneapolis. Location scelta appositamente per una serata, naturalmente, che è stata ricca di musica: ad alternarsi sul palco della sala da concerti sono stati i musicisti St. Paul Peterson, Jellybean Johnson e Kirk Johnson, vecchi collaboratori di Prince, che, insieme agli studenti della scuola di musica universitaria, hanno eseguito alcuni tra i pezzi più conosciuti del musicista di Minneapolis. Insieme a loro, anche Tyka Nelson, che ha cantato alcuni brani del fratello, tra cui la celebre “Purple Rain”. Presenti alla cerimonia, anche Omarr Baker, fratello di Prince, oltre a centinaia di fan, che da anni aspettavano questo riconoscimento da parte dell’università.

Le motivazioni della laurea ad honorem

A illustrare le ragioni della decisione di conferire la laurea honoris causa a Prince è stato lo stesso rettore, che ha ringraziato l’artista scomparso «per l’influenza che ha avuto nel mondo della musica e per il suo ruolo nel modellare la sua città, Minneapolis». Si è trattato di un modo - hanno spiegato gli organi dell’ateneo - per omaggiare il musicista per il suo contributo all’economia musicale della città, per la sua innata filantropia e, in generale, per il suo spirito di giustizia e uguaglianza, che ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera e della sua vita.

L’album “Piano & A Microphone”

Ricordiamo, inoltre, che recentemente è stata fatta ascoltare della nuova musica di Prince, con la pubblicazione, la settimana scorsa, di “Piano & A Microphone”. Nuovo album, contenente nove versioni inedite di pezzi dell’artista, estratte da una cassetta, appartenente al suo enorme archivio discografico custodito nel suo quartier generale a Paisley Park. I pezzi, tutti eseguiti piano e voce dallo stesso Prince, sono stati raccolti da Troy Carter, responsabile del patrimonio del cantante, nonché consulente della Prince Estate.