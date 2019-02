Billy Corgan e Jeff Schroeder annunciano un concerto a Milano

È un anno ricco di emozioni, il 2018, per i fan di vecchia data degli Smashing Pumpkins. Prima la notizia del ritorno della band alla formazione originaria, quindi il tour mondiale che il mese prossimo farà tappa anche nel nostro Paese e, ora, l’annuncio di un concerto estremamente intimo del frontman Billy Corgan, alla Santeria Social Club di Milano, il 17 ottobre, insieme al solo chitarrista Jeff Schroeder.

Gli Smashing Pumpkins in Italia

L’unico appuntamento italiano con i “rinati” Smashing Pumpkins è previsto per il 18 ottobre, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), dove andrà in scena una data del “Shiny & Oh So Bright Arena Tour”. Sul palco, insieme ai tre membri storici della band – il cantante Billy Corgan, il chitarrista James Iha e il batterista Jimmy Chamberlain, di nuovo insieme, per la prima volta dopo quasi vent’anni – saranno anche il chitarrista Jeff Schroeder, il bassista Jack Bates e il tastierista Katie Cole.

Il concerto di Billy Corgan

Ma la notizia di oggi è un’altra: il frontman del gruppo, Billy Corgan, ha annunciato che, il giorno prima, si esibirà in un locale ben più intimo: la Santeria Social Club di Milano. Insieme a lui, sul palco, il solo Jeff Schroeder, che dal 2007 è il nuovo chitarrista degli Smashing Pumpkins.

Il concerto milanese del 17 ottobre sarà aperto dalla cantautrice e polistrumentista australiana Katie Cole, collaboratrice storica di Corgan, nonché “artista spalla” dell’intero tour di “Bullet with Butterfly Wings” degli Smashing Pumpkins. I biglietti per lo show alla Santeria Social Club saranno disponibili dalle 11 di domani, 28 settembre, su TicketOne e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Billy Corgan e la carriera da solista

Sono solo due, a oggi, i dischi che Corgan ha pubblicato da solista, a nome WPC (William Patrick Corgan). Il primo, “TheFutureEmbrace”, era uscito ben tredici anni fa, e aveva riscosso un largo consenso sia da parte della critica che del pubblico. “Ogilala” risale invece a meno di un anno fa: l’album, pubblicato il 13 ottobre 2017, è stato registrato ai Shangri LA Studios a Malibu e la produzione è stata affidata a Rick Rubin.

Il ritorno degli Smashing Pumpkins alla formazione originale

Dopo la pubblicazione di “Ogilala” del solo Billy Corgan, gli Smashing Pumpkins hanno deciso di tornare alla loro formazione originale. Dopo quasi vent’anni, sono rientrati nella band, quindi, il chitarrista James Iha e il batterista Jimmy Chamberlain, per affiancare il chitarrista Jeff Schroeder, ormai nell’organico dal 2007, e naturalmente lo stesso Corgan. Alla reunion ha seguito la pubblicazione di un singolo, “Solara”, uscito a giugno: si tratta del primo pezzo registrato insieme dai tre musicisti, dopo ben diciott’anni di silenzio discografico. Il brano anticipa il prossimo album della band, “Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun”, la cui uscita è prevista per il 16 novembre.