Ghali pubblica "Parku I Lojrave" con il rapper albanese Noizy

Ghali ha partecipato al nuovo singolo del rapper albanese Noizy, un featuring tutto speciale con il titolo in lingua originale: “Parku i Lojrave”. La canzone è uscita venerdì 21 settembre, seguita da un video YouTube in alta definizione che ha già totalizzato oltre 580 mila visualizzazioni.

“Parku i Lojrave”

Prodotto da Anima Pictures e con la regia di Ajola Xoxa, il video di “Parku i Lojrave” sta già riscuotendo un grande successo su YouTube. Anche la canzone è molto apprezzata, con i suoi oltre 400 mila ascolti Spotify. Il brano, interamente composto in lingua albanese, con qualche accenno di frase in inglese, sarà il complemento del nuovo album di Noizy, un celebre rapper che fa grandi numeri nel suo paese, l’Albania. Tra i suoi più grandi successi possiamo certamente ricordare “Toto feat. RAF Camora”, che ha toccato senza difficoltà i 35 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il singolo “Parku i Lojrave” è nato da una grande amicizia tra Ghali e Noizy, i quali si sono conosciuti e hanno deciso di trasformare la loro relazione in una collaborazione a tutti gli effetti. Il singolo è stato largamente anticipato da una serie di pubblicazioni social, dove i due si sono fatti vedere insieme in uno studio di registrazione. Il brano non solo permetterà ai giovani albanesi di appassionarsi alla musica di Ghali, ma viceversa consentirà a Noizy di farsi conoscere all’interno del panorama italiano. Qualche anno fa, Noizy ha pubblicato una foto di loro due insieme, con tanto di commento eloquente: «Il miglior rapper del mondo! Il mio fratellino con un cuore grande!»

Ghali in Tour 2018

Attualmente Ghali è anche impegnato nel primo tour delle arene indoor della sua carriera. Dopo un’estate di grande successo, con singoli come “Peace & Love” con Sfera Ebbasta e Charlie Charles e “Cara Italia” che continuano a fare numeri (rispettivamente 2 dischi Platino FIMI), il rapper dai genitori tunisini si prepara a far ballare tutta l’Italia. La data zero è prevista per il 18 ottobre a Mantova (Palabam). Seguirà il 20 ottobre a Torino (Pala Alpitour), 25 ottobre a Firenze (Mandela Forum), 26 ottobre a Genova (RDS Stadium), 27 ottobre a Bologna (UNIPOL Arena), 29 ottobre a Milano (Mediolanum Forum), 2 novembre a Padova (Kioene Arena), 3 novembre ad Ancona (Pala Prometeo), 4 novembre a Bari (Pala Florio), 8 novembre a Napoli (Pala Partenope), 10 novembre Acireale (Pal’Art Hotel) e, infine, 13 novembre a Roma (Palalottomatica). I biglietti sono già disponibili su circuiti di prevendita TicketMaster e TicketOne.

Chi è Noizy?

Il suo nome d’arte è Noizy, ma all’anagrafe è Rigels Bashkim Rajku, nato il 27 settembre 1986. È un artista, produttore e attore albanese che ha vissuto molti anni in Inghilterra, a Woolwich, con la sua famiglia. Il debutto lo ha avuto nel 2001 quando ha fondato la sua etichetta discografica e ha avuto modo di collaborare con alcuni degli artisti più rilevanti del panorama rap. Nel suo passato c’è anche una breve carriera da attore: nel 2015 ha recitato nel film albanese “ZORI”.