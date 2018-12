All’Arena di Verona arriva il musical sul ghiaccio “Romeo & Juliet”

L'appuntamento è per il 6 ottobre, alle 20, all'Arena di Verona, dove andrà in scena la prima europea del musical sul ghiaccio "Romeo & Juliet". Regista dello spettacolo, produttore ed ex campione mondiale di pattinaggio Ilya Averbukh, al quale era già stata affidata la regia delle cerimonie dei recenti mondiali di calcio in Russia. Dopo la serata all'Arena di Verona, lo spettacolo si sposterà al Palavela di Torino, dove è in programma il 19 e 20 ottobre. A oggi, le tre repliche italiane sono le uniche date del musical previste in Europa.

Lo spettacolo

"Romeo & Juliet" è a tutti gli effetti il più imponente musical sul ghiaccio che sia mai stato realizzato. Basti pensare che all'interno dell'Arena sarà allestita una pista di ghiaccio della bellezza di mille metri quadrati. Area che sarà ulteriormente ampliata per la replica al Palavela di Torino, dove invece la pista misurerà 1.250 metri quadrati. Ma lo spettacolo vedrà anche un dispiego di "forze tecnologiche" fino a oggi inedito. Saranno utilizzati, infatti, effetti speciali di ultimissima generazione, come una pioggia reale, e tecnologie sceniche all'avanguardia. Il tutto, senza tralasciare l'imprescindibile aspetto artigianale, con i vestiti originali cuciti su misura e gli oggetti di scena studiati con perizia maniacale.

La colonna sonora è quella originale di Roman Ignatiev, il più importante compositore russo per musical, alternate alla musiche di Mozart, Prokofiev, Bach e Mendelssohn.

Il cast

Sono più di cento le persone che sono state impiegate per la realizzazione del musical, tra campioni dello sport (comprese quattro medaglie d'oro olimpiche), ballerini, attori, artisti del circo, cantanti e coreografi. Per citare alcuni nomi, troviamo Tatyana Totmianina nel ruolo di Giulietta e Maxim Marinin in quello di Romeo. I due hanno gareggiato in coppia alle Olimpiadi di Torino nel 2006, classificandosi al primo posto. Ma questo solo per menzionare l'esperienza che più li lega al nostro Paese. Nel loro palmares, infatti, i due contano cinque medaglie d'oro agli Europei e due ai Mondiali. Quindi, a completare il cast anche Roman Kostomarov (nelle vesti di Tebaldo), due volte campione del mondo e tre volte campione europeo, Albena Denkova e Maxim Stavinsky, due volte campioni del mondo di danza su ghiaccio.

Il musical dei record

Lo spettacolo ha registrato il record assoluto di presenze in Russia, dove nel solo 2017 è stato visto da più di un milione di persone. Le tre date italiane si inseriscono all'interno del "Russian Seasons", progetto culturale internazionale del governo russo, che nel 2018 ha già coinvolto e coinvolgerà le più importanti città italiane, con oltre quaranta appuntamenti tra musica e arte, lungo tutto lo Stivale.

Il regista Ilya Averbukh

Ex campione del mondo e argento olimpico a Salt Lake City, Ilya Averbukh è probabilmente il più affermato "regista sul ghiaccio" russo, capace di trasformare l'agonismo in arte. Sue, le cerimonie dei Mondiali di calcio di questa estate, dei Giochi Olimpici di Sochi e dei Campionati Mondiali di hockey. Tra gli spettacoli, inoltre, il regista non conta solo "Romeo & Juliet", ma anche "Carmen", "Alice nel Paese delle Meraviglie", "Lo Schiaccianoci" e "Winx on Ice".