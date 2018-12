“When Bad Does Good”, pubblicato un inedito di Chris Cornell

È stata svelata “When Bad Does Good” la prima canzone inedita di Chris Cornell che fa parte di un nuovo cofanetto di quattro dischi in uscita il 16 novembre. Il progetto dedicato all’artista scomparso più di un anno fa comprende 11 canzoni inedite che saranno disponibili in un disco singolo in quella che è a tutti gli effetti una doppia uscita discografica. Cornell ha registrato, prodotto e mixato “When Bad Does Good” e traccia, che si apre con un organo, recita: "In piedi accanto a una tomba aperta / La tua fede ha deciso / La tua vita cancellata. La tua ultima ora è arrivata oggi / Accesa dal fuoco delle tue tempie in fiamme." La solennità si fonde presto nella speranza mentre melodie di chitarra amplificano il ripetuto coro di "When Bad Does Good”.

Un’opera completa per i fan di Chris Cornell

Il cofanetto offre uno sguardo a 360 gradi sulla vita artistica di Cornell con brani tratti dai suoi gruppi Soundgarden, Temple of the Dog e Audioslave. Ma nell’opera c’è spazio anche per registrazioni personali e collaborazioni con musicisti come Slash e Santana. La vedova di Cornell, Vicky, ha lavorato con i membri dei gruppi del marito per aiutare a curare le tracce. L'amico di Cornell, Josh Brolin, ad esempio, è stato quello che ha ricordato a Vicky della canzone "When Bad Does Good" e l'ha incoraggiata a pubblicarla. Il produttore Brendan O'Brien, che ha lavorato con Cornell nel corso degli anni, ha diretto il progetto e il bassista dei Pearl Jam Jeff Ament ha contribuito alla realizzazione. Queste le parole di Vicky che presentano il progetto: «Dopo l'improvvisa scomparsa di Chris, ho messo tutti i miei sforzi e le mie energie per condividere la sua musica e la sua eredità con i suoi fan di tutto il mondo. Sentivo che dovevamo creare una collezione speciale per rappresentare tutto di lui - l'amico, il marito e il padre, l'innovatore, il poeta e l'artista. La sua voce si è fatta strada nei cuori e nelle anime di così tanti. La sua voce era la sua visione e le sue parole erano la sua pace. Questo album è per i suoi fan».

Inediti, live, duetti e collaborazioni

Oltre alle versioni CD, la collezione sarà disponibile in versione doppio LP, stampata su vinile. Ci sarà anche un set super-deluxe in edizione limitata, che include l'edizione deluxe, con i quattro dischi dell'edizione deluxe, sette LP e un DVD con due video inediti. Ogni uscita sarà accompagnata da opuscoli di varia durata con approfondimenti dai suoi compagni di band, Kim Thayil, Matt Cameron, Tom Morello e Mike McCready, oltre a Brendan O'Brien. L'edizione super deluxe avrà tre litografie di artisti, tre litografie fotocromatiche che cambiano quando sono esposte alla luce del sole, un tappetino per giradischi, un panno per la pulizia in vinile in microfibra e un poster. Oltre a "When Bad Does Good", il materiale inedito include un duetto di Cornell registrato con Yusuf / Cat Stevens di "Wild World", un duetto con sua figlia, Toni, di "Redemption Song" di Bob Marley, registrazioni dal tour di Temple of the Dog 2016 e l’esibizione di "One" - una canzone che riunisce sia il brano degli U2 che quello dei Metallica che hanno lo stesso titolo. La raccolta comprende anche una registrazione di un live del 2005 degli Audioslave a Cuba e una performance solista alla Royal Albert Hall di Londra, dove Chris Cornell ha cantato anche "A Day in the Life" dei Beatles.