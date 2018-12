Marianne Faithfull e Nick Cave insieme per il nuovo singolo "The Gypsy Faerie"

A quattro anni dall’ultimo album in studio “Give My Love” e a due anni dal live “No Exit”, il 2 novembre Marianne Faithfull pubblicherà il suo ventunesimo lavoro discografico. Si chiama “Negative Capability” e vede la partecipazione di artisti del calibro di Warren Ellis, Nick Cave, Rob Ellis, Ed Harcourt e Mark Lanegan. Il primo singolo tratto dall’album è “The Gypsy Faerie Queen”, ispirato da “Sogno Di Una Notte di Mezza Estate” di William Shakespeare, è stato scritto in collaborazione con Nick Cave, che nello stesso ha anche cantato e suonato il pianoforte. Si tratta di un lavoro davvero importante per l’artista che deve confrontarsi con il problema dell’artrite e nonostante questo è riuscita a trasmettere emotivamente quello che forse è l’album più potente e importanti della sua carriera. “Negative Capability” è stato registrato allo studio La Frette nei dintorni di Parigi e ha visto la produzione di Rob Ellis e Warren Ellis, parte del gruppo di Nick Cave and the Bad Seeds.

La collaborazione con Nick Cave

Marianne Faithfull ha descritto così la collaborazione con Nick Cave: «È stato un piccolo miracolo. Avevo chiesto a Nick di dare un suo contributo musicale al brano, ma mi aveva detto che era troppo occupato. Gli ho detto che lo capivo e che mi spiaceva averlo disturbato. Dopo poco, mi ha scritto ‘Grazie per aver capito. Ecco la tua canzone’. È stato davvero stupendo». L’intero album punta alla brutale onestà e affronta temi difficili come la solitudine, la perdita dei vecchi amici e la vita che ha scelto l’artista. È segnato profondamente dal lutto e dalla perdita di carissimi amici come Anita Pallenberg, Martin Stone e Martin Sharp, designer dell’album di Cream. Ovviamente non può mancare l’amore tra le tematiche principali dell’album e per Marianne Faithfull lo considera il più onesto che abbia mai realizzato. In tutta la sua carriera ha sempre cercato di non esporsi: «Non c'è niente come la vera difficoltà a darti un po' di profondità. Ho avuto incidenti terribili che hanno cambiato la mia vita per sempre. Provo molto dolore e ho lavorato duramente per continuare a fare il mio lavoro. Il grande miracolo è che sono riuscita a fare questo bellissimo disco. Non avevo davvero idea di come sarebbe andata a finire. Questo è tutto quello che mi è successo da quando la mia vita è cambiata, ma ovviamente se faccio qualcosa devo farlo davvero bene».

Il significato del disco

Capacità negativa, il titolo dell’album, riprende una definizione di John Keats e rappresenta “Quando l'uomo è capace di stare nelle incertezze, nei misteri, nei dubbi senza essere impaziente di pervenire a fatti e a ragioni”. L’album presenta una donna adulta, saggia e con testi ricchi di emotività. Con questo disco Marianne Faithfull raggiunge la delicatezza e la poesia degli ultimi lavori di Johnny Cash o Leonard Cohen, l’ennesima conferma di un’artista che dopo tanti anni riesce ancora ad emozionare fan e appassionati di musica.