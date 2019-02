Kaiser Chiefs: da oggi è possibile preordinare il nuovo album “KC7”

“KC7” è il titolo del nuovo album dei Kaiser Chiefs, da oggi pomeriggio disponibile in preordine dallo store della Universal Music. Una notizia sparata all’improvviso dalla band britannica, che solo ieri attraverso i propri canali social aveva dato l’annuncio dell’uscita del nuovo disco. Al momento, comunque, del disco si sa davvero poco. Di fatto solo il nome, “KC7”, che fa ovviamente riferimento al nome della band e al fatto che si tratti del settimo album in studio, ed il prezzo, di 12,99 sterline (poco meno di 15 euro). Non c’è una tracklist, non c’è nemmeno un artwork e neanche una data di uscita precisa: il gruppo scrive che il disco uscirà addirittura la prossima estate. La versione ordinabile in questi giorni è una versione limitata autografata e darà anche diritto ad un codice di prenotazione da utilizzare per l’acquisto riservato di biglietti per il tour britannico, che partirà a gennaio.

In arrivo un tour nel Regno Unito

Nell’attesa di conoscere i dettagli del nuovo lavoro, la band tornerà a suonare dal vivo a inizio 2019, con ventuno date tutte concentrate sul suolo britannico. Ecco la lista dei concerti in programma al momento:

24 gennaio – Glasgow, Barrowland

25 gennaio – Newcastle, O2 Academy

26 gennaio – Liverpool, Uni Mountford Hall

28 gennaio – Lincoln, Engine Shed

29 gennaio – Carlisle, Sands Centre

31 gennaio – Blackburn, King George’s Hall

1 febbraio – Manchester, O2 Apollo

2 febbraio – Birmingham, O2 Academy

4 febbraio – Llandudno, Venue Cymru Arena

5 febbario – Bath, Pavillion

6 febbraio – Reading, Hexagon

8 febbraio – Londra, O2 Academy Brixton

9 febbraio – Stoke, Victoria Hall

10 febbraio – Norwich, UEA

12 febbraio – Cambridge, Corn Exchange

13 febbraio – Nottingham, Rock City

15 febbraio – Exeter, Uni Great Hall

16 febbraio – Southampton, Guildhall

17 febbraio – Southend, Cliffs Pavillon

19 febbraio – Margate, Winter Gardens

20 febbraio – Bexhill, De La Warr Pavilion

Al momento non si hanno notizie di eventuali ulteriori date al di fuori dai confini britannici, per cui i fan italiani dovranno aspettare ancora per rivedere la band sul suolo italico dopo il live del luglio 2017 all’auditorium Parco della Musica di Roma. Curiosamente, il tour non toccherà la città natale della band, Leeds.

Vent’anni di successi

Partiti dal sottobosco dell’indie-rock inglese, i Kaiser Chiefs si sono man mano imposti al grande pubblico con il loro pop-rock scanzonato. Nati col nome di Parva, nel 2003 assumono il nome attuale e con il primo disco “vero” come Kaiser Chiefs fanno subito boom. “Employment” del 2005 vende tre milioni di dischi, trascinato dalle hit “Everyday I Love You Less And Less” e “I Predict A Riot” e la critica li osanna come eredi dei Blur. Due anni dopo, nel 2007, esce “Yours Truly, Angry Mob” e con il singolo “Ruby” il gruppo capitanato da Ricky Wilson replica il successo dei lavori precedenti. La band di Leeds è ormai nel giro giusto e nel 2012 si prende anche la soddisfazione di esibirsi live nella cerimonia di chiusura della Olimpiadi di Londra, suonando “Pinball Wizard” degli Who. L’ultimo lavoro discografico è “Stay Together”, uscito due anni fa nel segno di una sempre maggiore attenzione al versante electro-pop della loro musica.