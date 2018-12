Richard Ashcroft, "Natural Rebel" è il nuovo album: ecco la tracklist

Il sesto album da solista di Richard Ashcroft uscirà il prossimo 19 ottobre e avrà come titolo “Natural Rebel”. Il disco è stato anticipato dal singolo “Surprised by the joy”, accompagnato da un video diretto dallo stesso ex cantante dei Verve.

“Natural Rebel” è già disponibile in pre-order nei formati 180 grammi vinile, CD e musicassette. Alcuni negozi indipendenti e il sito di HMV danno la possibilità di acquistare anche un vinile in edizione limitata, di colore arancione chiaro.

La tracklist

Il sesto album da solista di Richard Ashcroft arriva dopo due anni dal precedente, “These People”. “Natural Rebel” è composto da dieci tracce, scritte interamente dal cantautore, ed è prodotto dallo stesso Ashcroft insieme a Jon Kelly (collaboratore di Paul McCartney e Kate Bush) e Emre Ramazanoglu (che ha lavorato, tra gli altri, con Bobby Gillespie e Jarvis Cocker).

Di seguito, la tracklist completa:

All My Dreams Birds Fly Surprised By The Joy That’s How Strong Born To Be Strangers That’s When I Feel It We All Bleed A Man in Motion Streets of Amsterdam Money Money

Contemporaneamente, Richard Ashcroft ha anche diramato alcune informazioni sul tour che seguirà la pubblicazione dell’album. Il debutto sarà al Glasgow Barrowlands il 26 ottobre, in seguito, il cantante terrà altri quattro live nel Regno Unito: a Middleborough, a Nottingham, a Manchester e a Londra.

Il no alla politica

In una recente intervista, l’ex leader dei Verve si è scagliato contro i suoi colleghi che fanno discorsi politici durante i concerti, invece che suonare e divertire il pubblico. Ashcroft ha detto che la gente paga il biglietto per vedere un artista esibirsi dal vivo, non per «sapere quello che succede dall'altra parte del mondo». Inoltre, secondo il cantante, il pubblico non vuole che un musicista o un attore gli indichi come votare. «Quindi tutti questi artisti e attori, con tutte le loro opinioni e tutti i loro discorsi. Tornate a quello che dovreste fare. Tornate indietro e cercate di intrattenere il mondo», ha proseguito Ashcroft.

Gli album con i Verve e l’esperienza da solista

Richard Ashcroft fonda i Verve con Nick McCabe, Simon Jones, Peter Salisbury nel 1989. Con loro pubblica inizialmente “A storm in heaven” nel 1993 e “A northern soul” nel 1995, ma è con il terzo album, “Urban Hymns” del 1997 che la band ottiene il successo mondiale. A trascinare l’album è il singolo “Bitter sweet symphony”, che raggiunge i primi posti delle classifiche internazionali. I Verve si sciolgono nel 1999 per alcuni dissidi interni, per poi riformarsi nel 2008 e uscire con un quarto album, “Forth”. Il tempo di un tour e la band si scioglie di nuovo.

Contemporaneamente, Richard Ashcroft intraprende la carriera da solista, pubblicando nel 2000 “Alone with everybody”, un album che raggiunge il successo internazionale e vince il disco di platino nel Regno Unito. Il secondo album è “Human Conditions”, del 2002, che però non riesce a eguagliare i successi del primo. “Keys to the world” è il terzo album da solista di Richard Ashcroft, in cui il cantante affronta temi delicati come la religione, la felicità e la morte. L’ultimo album pubblicato finora è “These People”, del 2016.