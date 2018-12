Ridillo, una storia padana di grande funky

(@BassoFabrizio)



Oltre un quarto di secolo a ritmo funky. Il cuore nella Padania Felix della musica, in quella terra che la gente ha modellato sul proprio carattere, avrebbe un po' di aritmia se non avesse cantato, sognato, ballato, sorriso, pianto al ritmo dei Ridillo. Ci siamo conosciuti tardi con Daniele Benati, il Bengi che del gruppo è l'anima, ma ci siamo trovati, il suo amore per la musica e la mia curiosità per quel suo mondo da esportazione, che ha albeggiato nei primi anni Novanta e non ha mai visto un tramonto. Un sogno dell'umanità fin dalle sue origini, una vita con sole albe e senza tramonti anche se, ammettiamoli, un bel tramonto ha un suo romanticismo. L'ultimo lavoro dei Ridillo è Pronti, Funky, Via ed è uscito nel marzo di quest'anno. Ma dove loro hanno costruito un muro che si chiama credibilità e che oggi pochi possono vantare, almeno per un periodo così lungo, è nei live.



Quando sono in tour? Sempre. Quello dei Ridillo è un neverending tour. Può mutare l'intensità, ma non ci sono pause lunghe. E in quelle pause Bengi non si ferma, fa germogliare altra musica. Ha collaborato, tra gli altri, con Sam Paglia, Marina Santelli e Paterlini. Tra poco se ne andrà una settimana a Los Angeles per una delle più importanti fiere mondiali sulla produzione musicale. Ma intanto i concerti vanno avanti: "Con dieci album fatti possiamo divertirci a cambiare ogni sera qualcosa nella scaletta. Non avendo la pressione delle mega produzioni possiamo ogni sera cambiare qualcosa, anche in base al pubblico. Noi ci divertiamo a sparigliare le carte, a recuperare brani che magari live mancano da tempo. E comunque ci piace ascoltare le richieste del pubblico e se possibile eseguirle". Un appuntamento importante sarà il 22 settembre al Blue Note di Milano ma prima saranno, sabato 8 al Circolo Equitazione di Reggio Emilia. Insomma Dio salvi il Funky che ha diffonderlo ci pensano Bengi e i Ridillo.