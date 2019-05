Festival Show chiude a Trieste l'1 settembre: tutte le info sull'evento

Festival Show 2018 arriverà a Trieste il 1 settembre per la sua ultima tappa. La finale della kermesse estiva itinerante si terrà per la prima volta nella maestosa Piazza Unità d’Italia di Trieste. Oltre alla già annunciata partecipazione straordinaria de Il Volo, saranno protagonisti della serata anche Benji & Fede, The Kolors, Shade, Chiara Galiazzo, Emma Muscat, Thomas, Federica Carta, Alessandro Coli, Gianmarco Gridelli e Giorgio Baldari.

Programma della serata: la finalissima

Trieste sarà l’ultima delle otto città che Festival Show 2018 animerà questa estate con i big della musica italiana, forte dell’entusiasmo dimostrato dal pubblico durante i passati appuntamenti a Padova, Torri di Quartesolo, Caorle, Jesolo Lido, Bibione, Lignano Sabbiadoro e Mestre. L’evento sarà, come sempre, ad ingresso libero e comincerà alle ore 21. Presenta la conduttrice televisiva e attrice Bianca Guaccero, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Madrina della serata sarà Maria Grazia Cucinotta.

Tra i nomi del cast ritroviamo artisti freschi di tormentoni estivi come Benji & Fede con la loro “Moscow Mule”, The Kolors con “Come le onde” (pezzo in featuring con J-Ax) e Shade col suo nuovo singolo “Amore a prima insta”. Sul palco anche Emma Muscat, Thomas, Federica Carta, Alessandro Coli, Gianmarco Gridelli e Giorgio Baldari.

Saranno presenti alla serata anche Il Volo, ospiti speciali della finalissima del 1 settembre a Trieste. Il trio sta per tornare con un nuovo progetto che segnerà una svolta nella loro carriera: il prossimo album sarà infatti un progetto molto particolare, legato ai suoni del mondo latino-americano. L’intenzione de Il Volo sembra quella di attuare una svolta di genere per conquistare quei Paesi dove il nome del trio è già una realtà importante, magari allargando il pubblico di riferimento.

Oltre agli spettacoli canori, sul palco della finale del Festival Show 2018 non mancherà la sfilata del concorso per le Miss, coordinato da Mauro Casarin. Tutte le miss, proclamate nelle precedenti tappe della kermesse, sfileranno per l’incoronazione di Miss AMen 2018.

Le dichiarazioni

Queste le parole di Mariano Sannito, responsabile artistico e commerciale della manifestazione: «Il cast della finalissima di Festival Show 2018 sarà ancora una volta di altissimo profilo artistico. Oltre alla partecipazione de Il Volo saranno protagonisti della serata tanti idoli del pubblico come: Benji & Fede, ormai fissi in vetta alle classifiche; il rapper Shade che ha collezionato una hit dietro l’altra; Emma Muscat, la rivelazione internazionale dell’ultima edizione di Amici e il giovanissimo Thomas con la sua forte presenza scenica».

Mentre il vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, manifesta tutto il suo appoggio al Festival Show: «Con grande soddisfazione mi onoro di portare il saluto di Trieste quale città aggiudicataria non solo di una tappa di Festival Show, ma addirittura della finalissima dell’edizione 2018! Ciò mi rende ancor più orgoglioso perché Trieste incassa così un importante ma altrettanto meritato riconoscimento, a riprova della sua ormai consolidata collocazione di città meravigliosa, che vale la pena di conoscere. Peraltro, una location come quella offerta dalla più grande piazza d’Europa affacciata sul mare, sarà impareggiabile cornice a questa bellissima manifestazione!».