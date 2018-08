Anastacia cancella il concerto del 22 agosto a Sapri

Doveva essere la data finale del suo personale giro d’Italia quella di mercoledì a Sapri, in provincia di Salerno. Ed invece il concerto di Anastacia all’Arena del Mare, inserito nel suo “Evolution Tour”, non si farà. È stata la stessa artista americana ad annunciarlo dalla propria pagina Facebook ufficiale: «A causa di gravi violazioni del contratto da parte del promoter locale, sono stata costretta con grande dispiacere a cancellare la data a Sapri del 22 agosto – scriveva in un post venerdì scorso – amo esibirmi in Italia e incontrare i miei fan italiani, ecco perché sono molto triste nel dire che questo spettacolo non potrà tenersi per ragioni al di fuori del mio controllo. Siete pregati di contattare il punto di emissione dei biglietti per rimborsi o informazioni in merito».

I media locali campani parlavano di pochi biglietti venduti ed una location non ritenuta idonea dallo staff dell’artista, anche se nella giornata di ieri era circolata la voce che le divergenze tra gli organizzatori e la cantante fossero state appianate. E invece nel primo pomeriggio di oggi l’artista è tornata a scrivere su Facebook per chiarire la situazione una volta per tutte. «Come saprete, a causa di problemi tecnici e logistici, ci dispiace annunciare che il concerto del 22 agosto a Sapri è stato cancellato. Molto lavoro è stato fatto da entrambe le parti per trovare una soluzione, ma sfortunatamente ciò non è stato possibile. Ci scusiamo con le molte persone che hanno già acquistato i biglietti. Nelle prossime ore forniremo le informazioni per un rimborso completo dei biglietti già acquistati. Si prega di controllare il fornitore locale per ulteriori informazioni».

Il festival Sapri Anni ‘60

L’esibizione di Anastacia doveva essere l’evento di punta della settimana del festival “Sapri Anni ‘60”, kermesse molto apprezzata nel centro del Cilento (circa 30 mila presenze lo scorso anno). Ad aprire l’edizione 2018, la undicesima della manifestazione, sarà questa sera Nino D’Angelo, mentre domani spazio alla moda con una sfilata sotto le stelle. Mercoledì con la cantante di “I’m Outta Love” si sarebbe dovuto toccare l’apice, per poi proseguire giovedì sera con l’esibizione degli Almamegretta e venerdì chiusura con il musical “L’attore di Dio”.

Dopo tanti anni ospitando il meglio della canzone popolare italiana (da Fiorella Mannoia a Ron, da Riccardo Fogli a Pupo e via discorrendo), quest’anno l’associazione che organizza la kermesse aveva provato il salto internazionale, intercettando la cinquantenne artista chicagoana.

Il ritorno alla musica di Anastacia

Non si può dire che la vita sia stata facile per Anastacia Lyn Newkirk (questo il suo nome completo). Piombata al successo nel 2000 con il singolo “I’m Outta Love” dal suo album di debutto “Not That Kind”, nel 2003 è costretta a fermare la sua carriera dopo la diagnosi di una forma di cancro al seno. Torna in pista già l’anno successivo facendo di nuovo centro con “Left Outside Alone” e la sua carriera sembra lanciata verso il successo planetario. Per un decennio resta sulla cresta dell’onda, poi nel 2013 un’altra mazzata: il ritorno del cancro. Un altro anno fuori dalle scene, quindi il nuovo ritorno, anche se i tempi d’oro sembrano ormai alle spalle.